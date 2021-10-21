北韩试射潜射弹道导弹

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北韩20日确认前一天在潜水艇上试射新型潜射弹道导弹。为此，联合国安理会召开紧急会议，但并未采取具体应对措施。美国与安理会欧盟理事国大使仅通过声明谴责了北韩的“挑衅行为”。





韩国联合参谋本部19日表示，当天上午10时17分左右，北韩在咸镜南道新浦东部向东海海面发射了一枚疑似短程弹道导弹。导弹飞行高度约为60公里、射程约为590公里。北韩目前正在新浦制造可搭载“北极星4、5ㅅ”潜射弹道导弹的3200吨级潜水艇。





据推测，该导弹极有可能是最近在北韩劳动党建党76周年纪念国防发展博览会上首次亮相的新型迷你潜射弹道导弹。该导弹小于北韩已拥有的其他潜射弹道导弹，被认为是针对韩国和驻韩美军的新型武器。





对此，北韩朝中社报道称，20日进行了新型潜射弹道导弹发射试验，此次试验在潜水艇上进行。北韩于2015年、2019年分别成功进行了“北极星-1型”、“北极星-3型”潜射弹道导弹的水下试射。





发射消息传出1小时后，韩国政府在国家安保室长徐熏的主持下召开国家安全委员会常任委员会紧急会议讨论该问题。委员们表示，韩国政府正与美、中、日、俄等主要国家积极磋商以推动韩半岛和平机制取得进展，北韩在这种情况下发射导弹令人深感遗憾。委员们还敦促北韩尽早重返对话。不过会议与政府发表的正式声明中均未使用“挑衅”这一北韩极为反感的表述。





联合国安理会在20日召开的闭门会议上讨论了该问题。不过会议并未发表联合声明或主席声明，仅停留在交换意见的层面上，也未提及进一步召集会议或采取应对措施的可能性。





美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德在当天会议前举行了简短的记者见面会并指出，“潜射弹道导弹的发射并非个例，而是一系列鲁莽挑衅行为的最新进展”。格林菲尔德还列举了北韩此前先后试射弹道导弹和高超音速导弹的行为，并谴责称这是“非法活动和对多项安理会决议的违反，是无法容忍的行为”。另外，爱尔兰、法国、爱沙尼亚等安理会欧盟理事国大使另行发表声明，称此次发射为“挑衅行为”。





不过分析指出，美国和北韩均表现出了克制的态度，使对话基调得到维持。美国虽然谴责试射为“挑衅”，但并未主导展开安理会层面的应对行动。北韩也仅称导弹发射是行使“主权”，对安理会召集会议表示担忧。





格林菲尔德还多次敦促北韩参与对话，并表示已向北韩官员提议进行无条件会晤，美国对北韩并无敌意。