韩国世界号运载火箭首发成功 卫星未能入轨留遗憾

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韩国世界号运载火箭发射成功，由此韩国实际上成为了全球第七个具备实用卫星发射能力的国家。世界号完全使用韩国自主技术研制。





世界号于21日下午5时在全罗南道高兴郡罗老宇宙中心发射，升空后完成了一级、整流罩、二级、卫星模型分离等所有飞行程序，不过未能将卫星成功送入轨道。





当天下午3时35分，世界号燃料注入工作完成；4时5分许氧化剂注入工作完成。4时24分，火箭起竖装置撤除工作结束。世界号于4时50分启动发射自动操作，10分钟后起飞。





世界号在发射127秒后、即5时2分许在距离地面59公里的上空完成一级分离，2分钟后保护火箭所搭载卫星模型的整流罩分离。同时，二级发动机关闭、三级发动机点火。





下午5时6分，世界号飞行高度突破500公里，5时8分突破600公里。5时12分，三级发动机关闭。由此，所有飞行程序成功结束。不过火箭搭载的1.5吨级卫星模型未能成功进入轨道，为此次发射留下了遗憾。





世界号为三级火箭，全长47.2米、直径3米，起飞重量200吨、起飞推力达300吨，具备将1.5吨级实用卫星送入600-800公里近地轨道的能力。火箭一级有4个75吨级发动机、二级有1个75吨级发动机、三级有1个7吨级发动机，各级均配备用于供给燃料的液氧箱和煤油箱。





韩国于2013年成功发射罗老号。罗老号是由韩国和俄罗斯共同开发的二级火箭，并非完全自主研制。一级液体发动机从俄罗斯引进，仅二级固体发动机在韩国制作。另外，罗老号的运载能力仅为100千克、全长33.5米、目标飞行高度300公里，远远不及世界号。而世界号不仅发动机由韩国自主研制，火箭设计、制作、试验、组装、认证等所有流程均依靠自主技术实现。





通过此次发射，韩国实际上成为了继俄罗斯、美国、欧洲、中国、日本、印度之后，全世界第七个具备自主发射卫星能力的国家。以色列、伊朗和北韩被划分为具备300千克以下卫星自主发射能力的国家。





韩国总统文在寅在观摩发射后表示，虽然未能完美实现目标，但是能将运载火箭送入700公里上空已很了不起，已很接近宇宙。文在寅指出，此次发射也留下了如何将卫星模型送入轨道的课题。





韩国自主运载火箭项目耗时12年，总计投入预算1.9572万亿韩元。韩国300余家企业的500余人参与该项目并积累了技术。此次发射意味着韩国距离自主宇宙开发的目标又近了一步。世界号将于明年5月进行第二次发射。