韩国父母对孩子们的教育热

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：远卫华（弘益大学美术学院教授）





近年来，越来越多的外国人选择来到韩国居住生活。对于他们来说，子女教育便成为他们一个最为苦心的问题了。如何在韩国培养孩子成为社会精英？我们有请在韩华人家长远卫华为大家介绍一下韩国父母是如何为子女教育而付出努力的情况。









南：请自我介绍一下好吗？

远：大家好！我叫远卫华，来自美丽的滨海城市大连，跟韩国老公和两个宝宝定居首尔，很高兴能通过《韩国万象》这档节目与世界各地的同胞们交流学习。









南：能介绍一下您跟韩国的缘分吗？

远：我硕士毕业后就职于辽宁大学留学生院，做对外汉语教学工作，当时韩国大四学生小安来到我们学校学习汉语，恰巧分到了我们班，我们算是一见钟情吧，经过一段时间的交往，我们走进了婚姻殿堂。来韩之后我继续在大学里从事对外汉语教学工作。

南：既要工作还要专注子女教育，这样的妈妈在韩国被称为是“超人妈妈”啊？

远：在韩国，不管是职场妈妈，还是全职妈妈，都可以被称作“超人妈妈”，全职妈妈一点儿也不比职场妈妈轻松。

南：在韩国有一个词叫“江南妈妈”，听说你也住在江南啊？

元：2007年有一部叫《江南妈妈》的电视剧还引起了很多中韩妈妈们的追捧，“江南妈妈”主要指的就是生活在首尔市江南区一带社会精英汇聚之地，把所有精力几乎都放在子女教育上。她们希望通过教育提升家族的社会阶层。









南：您所看到的周围的韩国人是如何对待子女教育的呢？

远：我生活的小区多数父母不少是名校出身，通过自己的努力获得了今天的财富和地位，自然希望“子承父业”、“青出于蓝”。真的是从胎教开始就做周密的计划，胎教瑜伽、英语、音乐，孩子出生以后，更是各种兴趣班、学习班，应接不暇，可以说是韩国“教育热”程度最高的地方了。“江南妈妈”非常忙，不仅要提前了解中、高考政策、每个学校的升学率，比较各种补习班的优缺点，找咨询公司规划子女的前程等等，教育支出也非常大。

南：在“江南妈妈”或者是“江南爸爸”们的做法中，你认为哪些值得吸取或者不可取的呢？

远：我觉得父母以身作则这一点很可取。我周围有些家庭都没有电视，他们觉得大人看电视会分散孩子的精力，所以孩子在房间学习的时候，家长们会在客厅看书。“江南妈妈”很会有效管理自己和子女的时间。每天几点运动、几点会友、几点购物等都要提前安排好。我跟我们楼上的一位妈妈是无话不说的好朋友，但也不是说见就见的，我们只有周六晚上7点以后去咖啡厅喝咖啡，因为那时是孩子们的自由时间。韩国妈妈照顾孩子的“精诚”真是让我佩服。

另外，“江南爸爸”的子女教育参与度很高，例如周末带孩子运动或者参加体验活动。邻居爸爸是三星公司职员，特别忙，但为了让孩子学汉语，他自己先跟家教老师学了两个月，就为今后能跟孩子用汉语交谈，提高孩子的学习兴趣。

但有的家庭对子女的期待过高，想让子女活成家长希望的样子，父母是名校毕业，让孩子也必须考上名校，近些年韩国青少年自杀率也是挺高的，学习压力大也是个重要原因，所以还是希望父母们能因材施教。（图片来自嘉宾）



