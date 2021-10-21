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几乎大多数人都会有这样的习惯，睡觉前都会玩手机，手机已经在人们的日常生活中成了必不可少的一部分，有的人可以不吃饭不睡觉不出去玩，但是离不开手机。这也成了很多人的困扰，每天都想早早地睡觉，可是一拿上手机就睡不着了。那么我们睡觉前玩手机到底有哪些坏处呢?

影响生物钟。在床上使用1个多小时的手机或者其他一些会发出光线的电子产品都会减少人们生成褪黑激素总数大概22%。而一旦人们的褪黑激素受到了这种程度的抑制，那么人的生理周期也将受到影响。直接影响便是让人始终处于浅睡眠，甚至大大减少人们的睡眠时间。也就是说，玩了手机1小时后，你或许不得不再玩上3小时，因为已经睡不着了。 慢性劳损。脖子耷拉过度、身子不自然弯曲、颈部越来越前倾，这使得人体颈部胸锁乳突肌随之不断向前拉伸，长时间过后就会处于慢性充血状态，久而久之容易压迫椎动脉而诱发颈椎病，造成慢性劳损。 影响视力。左右横躺着对左右眼睛的压迫力最大，这样下去不出一个月就会造成左右眼睛视力偏差，这也就解释了为什么有些人配眼镜左右度数不一样，而人出生时两眼度数一致，就是因为有部分人喜欢横躺着玩手机、看小说、看漫画。枕头对眼睛的压迫造成供血不足，时间一长，眼睛就会有膨胀感，短时性影像重叠，这个不是滴眼药水就能好的哦!所以真的啊，为了我们的眼睛真的千万不要长时间玩手机，尤其不要睡前玩手机! 颈椎反弓。我们正常人都有颈椎生理弯曲，如果没有生理弯曲，甚至向相反的方向弯曲，则称为“反弓”。“颈椎反弓”是构成颈椎病最常见的病理基础。而卧高靠背看电视以及长时间上网、躺着玩手机等不良的生活习惯，长时间牵拉着颈椎，也会导致其曲线前凸日渐减少、变直甚至反弓。 影响智力。手机的辐射是比较大的，有屏幕的辐射和机体信号接收辐射2种。人的体内的血液是需要维持一个正负极电荷的平衡的，屏幕的辐射会对这个平衡有细微的影响。影响虽然不大，但是依然是有坏处的。时间长了会引起机体免疫力下降，易疲惫、恶心等。另外手机的信号接收辐射会影响人的脑部神经系统，时间长了会使智力降低。 损害皮肤。人们使用手机时跟面部距离很近，会对皮肤有一定影响，不能确定是否会长斑，但肯定不利于皮肤，睡眠不足和长期强光照射很容易造成皮肤问题。 眼干症。正常情况下，我们每分钟眨眼16—20次，而看手机时每分钟只眨6—8次。再一个，手机屏幕的电磁波、紫外线、放射线、刺眼的颜色和红外线等也会刺激眼睛。强烈的闪烁会使眼睛视网膜上的感光物质视紫质消耗过多，从而引起眼睛干涩、疲劳、重影、视力模糊，严重者会导致角膜、结膜上皮细胞相继角化，泪腺的分泌细胞也发生病变，眼睛干燥怕光、不敢睁眼。如果病情发展较快，还可数周内引起角膜穿孔，导致失明。





（文中窍门来自李*武听友）