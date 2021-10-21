韩国前总统朴正熙任期内的作为以及遇刺身亡过程

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朴正熙（1917年11月14日-1979年10月26日）是韩国著名政治家、军人以及第5任至第9任总统。





1961年，随着独立自主和平统一运动的不断高涨，政治冲突与学生抗议一直未停息。5月16日，以朴正熙少将为中心的青年军官们发动军事政变，推翻了张勉政权。在1963年10月举行的总统选举中，朴正熙当选第5任总统。





朴正熙总统认为国家的未来在于经济发展，于是对经济体制进行调整，并制定经济开发五年计划。通过以出口导向战略、投资重化学工业化等一系列政策，构筑了高速增长的基础。与此同时，大力推进国土开发，包括建设高速公路等基础设施、实现粮食自给、开展新村运动等，引领韩国实现了工业化与经济腾飞。在朴正熙总统的领导下，韩国从贫困的农业国家成功转型为工业国家。人均GDP从1960年的82美元猛增至1980年的1592美元等，这一历程被称为人类历史上罕见的“汉江奇迹”。





不过，朴正熙总统为了持续掌握政权，通过取消总统连任限制的《维新宪法》后连任5届总统，且极力打击与压制在野党，导致在野人士、学生甚至工人纷纷抨击朴正熙政府的独裁。由于朴正熙总统的专横武断，执政内部也发生了分化。后来朴正熙进一步实行恐怖政治，以“总统紧急措施”作为独裁手段，禁止一切反对、诽谤《宪法》的行为，压制各种抗议浪潮。1979年10月，釜山举行大规模示威，朴正熙总统宣布在釜山实行紧急戒严令，禁止一切集会与示威，在此过程中造成好几百名学生被捕或伤亡。受到釜山示威的影响，随后在马山、首尔、大邱等地先后发生反政府暴动，朴正熙总统的维新体制面临了危机。





当年10月26日晚，朴正熙总统在首尔的安家（中央情报部的秘密据点）就餐时，斥责中央情报部长金载圭对釜马事件的情报工作不妥。之前金载圭部长一直对朴正熙总统的作为以及警卫室长车智澈极力主张迅速展开镇压而深感不满，当天车智澈室长又不停地重复强硬论，使得金载圭大受刺激，于是他回到办公室拿了一把手枪，返回里屋刺杀了朴正熙总统。