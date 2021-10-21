BTS将登美2021 Jingle Ball舞台

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防弹少年团（BTS）将登上美国规模最大的年末音乐庆典“2021 Jingle Ball”的舞台。

美国最大电台网iHeartRadio日前公布了防弹少年团出席“2021 Jingle Ball”巡演的消息。防弹少年团将在12月3日美国洛杉矶站的演出中亮相。今年参与演出的嘉宾还有Ed Sheeran、Dua Lipa、Doja Cat、Lil Nas X、The Kid LAROI、Black Eyed Peas等国际巨星，将依旧星光熠熠。

防弹少年团2019年首次参与了“Jingle Ball”的巡演，2020年也以在线方式参加了“iHeartRadio盛典2020”。“2021 Jingle Ball”巡演将与11月30日在美国达拉斯起航，并陆续在洛杉矶、芝加哥、纽约、亚特兰大等城市举行，直至12月19日结束。

此外，防弹少年团在登上今年“Jingle Ball”舞台前，还将在11月27日、28日以及12月1日、2日一连四天在美国洛杉矶举行演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA”。