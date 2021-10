大韩民国助威团“Red Angel”将于10月31日举办“K-POP克服新冠,世界应援‘WE ALL ARE ONE 2021’”第四次演唱会。演唱会的表演嘉宾名单也已出炉,包括YOUNGJAE、TOMORROW×TOGETHER、fromis_9、ITZY以及STAYC。

ITZY和YOUGJAE日前也通过视频为演唱会进行宣传,他们介绍称:“此次演唱会将覆盖全球132个国家和地区,全球韩流粉丝只要收看演唱会直播,便可救助地球上需要帮助的生命。”

此次演唱会将通过“Coution Live”进行现场直播,除了韩流偶像的表演外,演唱会还将特别安排韩语教学环节,届时将邀请韩国知名讲师及播音员,为全球韩流粉丝进行一个小时的韩语授课。