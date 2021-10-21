BTOB“完整体”回归倒计时 任炫植、陆星材退伍D-20

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BTOB即将结束“军白期”，时隔三年即将全员集结开启演艺活动。

BTOB经纪公司CUBE娱乐日前表示，成员任炫植与陆星材将于11月14日正式退伍，但由于疫情原因，目前两人已离开军营，且无需归队便可自动退伍。两人自去年5月11日入伍后，认真、顺利地完成了国防义务。

在任炫植、陆星材仅剩二十天之时，其他成员也向歌迷表达了对“完整体”活动的期待。队长徐恩光日前在社交平台上表示：“爱着我们的Melody！现在真的没剩几天啦。想象一下二十五天之后我们的幸福的样子吧……爱你们。”李旼赫说：“不是两年五个月，也不是两个月零五天，而是二十五天？Oh My 完整体s..不久后见哦。”即将退伍的陆星材也表示：“非常非常想念Melody，我们快一起唱歌吧。”

BTOB已有三年未进行“完整体”活动。任炫植和陆星材入伍前最后一张团体专辑是2018年11月12日发行的EP《HOUR MOMENT》，当时专辑主打歌《Beautiful Pain》曾横扫多个音源榜冠军。任炫植、陆星材退伍后，BTOB也将立即开启全新音乐旅程。