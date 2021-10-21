开发金融科技平台——韩国“12cm”公司

ⓒ 12cm

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“12cm”公司，这是一家开发金融科技平台的企业。让我们先来听一听公司副董事长申成源先生（音，신성원）的介绍。





12cm的韩政均董事长和申成源副董事长是金融科技领域的专家，曾负责互联网银行等移动金融系统的咨询工作。二人在为国内银行提供金融科技解决方案的过程中开始关注O2O。O2O是Online to Offline的首字母缩写，指打通线上和线下服务的模式。这一模式在我们的生活中已十分常见，在线下使用线上发行的优惠券就是一个很好的例子。不过O2O要求门店的POS系统与网络连动。在信用卡支付并不普及的海外，基础设施的不足导致O2O模式很难展开。为了解决这一问题，12cm设计了智能印章系统。





咖啡店、三明治专卖店等不少商店都发行纸质积分卡，只要积满10个印章便可获赠饮料等，但随身携带这些积分卡颇为麻烦。12cm将纸质积分卡装进了智能手机，使用方法也很简单，就好像在纸质积分卡上盖章一样，在智能手机屏幕上盖一下即可。店家使用形似印章的终端设备与智能手机屏幕接触，通过Echoss智能印章认证系统便可轻松完成积分、优惠券使用、甚至移动支付。有了智能印章，在便利店、百货商场等线下消费场所结算时，再也无需条形码和二维码读取器、终端机等设备。智能印章系统目前在现代百货商场、芭斯罗缤等国内50余家企业和24个国家得到使用，每天处理大约900万笔数据。





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智能印章系统的所有软件都在云端提供，线下只需有印章设备即可。无论在便利性还是费用方面，其优势都是其他结算系统无法比拟的。事实上，一家电子优惠券企业为日本星巴克门店设置系统，一年的费用高达5亿韩元。而12cm为日本芭斯罗缤的1000家门店设置智能印章系统只花费了3天，初期费用也只需3000万韩元。12cm还利用历经数年积累起来的庞大认证数据，准备展开下一次挑战。





12cm还率先在韩国推出了基于云端的金融服务。金融服务对安全的要求很高，因此很难以云的方式展开服务。不过12cm与云计算企业合作，推出了基于云端的金融科技服务。此外，在新冠疫情流行期间，智能印章还被运用到江原道的防疫工作之中。12cm凭借打通线上、线下的技术，将自身服务拓展到多个领域，梦想成为全球独角兽企业。独角兽是神话中额前上长有一只螺旋角的马。企业价值超过10亿美元、成立不到10年的初创企业被称为独角兽企业。能够在无数企业出现又消失的残酷现实之中获得这种成果，的确有如神话。尽管如此，独角兽企业还是会诞生。12cm凭借韩国技术引领着海外金融科技市场，明年还计划进一步开拓海外市场，期待他们能够通过这一计划成长为全球独角兽企业。