韩“世界”号运载火箭首射取得部分成功

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本月21日，韩国“世界”号运载火箭在全罗南道高兴郡罗老宇宙中心发射基地升空。“世界”号是第一艘不依靠外国帮助、完全采用韩国技术研制的运载火箭。“世界”号在发射16分钟后成功升入700公里上空，但由于第三级发动机提前熄火，未能完成送卫星模型入轨的最终任务。即使在航天大国，新研制运载火箭的发射成功率也不超过30%。目前全球仅有美国、俄罗斯、法国、中国、印度、日本6个国家具备将1吨及以上级别卫星送入宇宙轨道的能力。如此看来，“世界”号的首次飞行可以说取得了成功，为我们展现了未来韩国自主探索太空的前景。今天，我们邀请到了环球经济研究所博士金大镐（音，김대호），与他一起分析“世界”号发射的意义和经济价值。





“世界”号主要有两项任务，首先是火箭本身升空，第二是将卫星送入太空静止轨道。这项技术的核心是火箭通过三级分离升空。在这次飞行中，“世界”号完美执行了升至700公里上空的任务，但是在最后送卫星入轨的过程中出现了一些失误。不过“世界”号原本就计划进行至少四次发射，因此这次发射可以说取得了90%以上的成功。





提起韩国运载火箭，听众朋友们一定会想到“罗老”号。2013年发射成功的“罗老”号与“世界”号有许多不同点。首先是性能不同，“罗老”号的运载能力仅为100公斤，但“世界”号为1.5吨，也就是说，“罗老”号只能运载100公斤级小型卫星，“世界”号则可运载1吨级实用卫星。另外，“罗老”号的目标飞行高度仅为300公里，“世界”号则达到700公里。最大的不同点在于研制技术，二级火箭“罗老”号的一级发动机由俄罗斯制造，三级火箭“世界”号的一、二、三级发动机和发射架均采用了韩国自主技术。这也是“世界”号被称为首艘韩国型运载火箭的原因。





已成功研制运载火箭的国家为维护自身优势形成了垄断集团，绝不会将技术转让给后起国家，甚至连材料、零部件也不对外销售。另外，运载火箭搭载上核炸弹就是洲际弹道导弹，已研制成功的国家出于对国家安全的考虑也不会帮助他国。在没有他国技术和产品帮助的情况下进行自主研发，是一个无比艰难的过程。





值得关注的是，参与“世界”号项目的韩国国内企业达到了300余家。韩华航空航天公司制造了发动机，韩国航空宇宙产业和斗源重工参与了燃料、推进剂贮箱和火箭躯干的研发。发射架由现代重工牵头制作，发动机燃烧试验由现代Rotem负责。此外，不少航空材料、零部件和设备领域的中小企业也参与了研制工作。当前，民间企业已成为全球航天产业的主导力量。外界期待“世界”号的研制和发射将使国内企业的太空开发实力得到提升，使韩国步入“新太空时代”。





如果把“世界”号的发动机略加改动，就能够为韩国飞机产业带来划时代性的发展。戈尔特斯防水面料、核磁共振成像、微波炉等等都是在航天技术研究过程中研发的，导航系统、移动通信技术也都与宇宙技术有关。航天技术的附加价值无穷无尽，因此在该领域的竞争结果决定着未来国家科技和经济的成败。从这一点来说，“世界”号的发射将成为韩国工业发展和科技创新的催化剂。





“世界”号若最终发射成功，将创造出巨大的衍生价值。首先，韩国将可在未来10年间自主发射100余颗卫星，其中包括用于韩国卫星导航系统项目的卫星。正在准备6G通信技术的国内业界的竞争力也有望得到提高。伴随着“世界”号的发射，韩国也正式开启了“新太空时代”。“世界”号将于明年5月进行第二次发射以检验性能，随后到2027年还将再进行4次发射。“世界”号不仅将把新一代卫星送入太空，最终还将展开月球探索，承担起韩国太空探索的重任。





“世界”号的第一阶段任务是将韩国卫星送入轨道，第二阶段是实现一箭多星，一次把数十颗100公斤级卫星送入轨道，目前韩国正在挑战这项技术。第三阶段是登陆月球和火星，目前只有美国、中国、俄罗斯和印度做到了这一点。第四阶段是载人航天，目前韩国正在分阶段制定在太空建立定居点的计划。





虽然韩国在起步较晚的情况下取得了不俗的成绩，但仍有不少课题亟待解决。韩国航天产业的技术实力仅为美国、俄罗斯等航天大国的60%-80%，投入的预算更是远远落后。根据国会立法调查处的资料，以去年为准，美国投入的预算为480亿美元，俄罗斯为358亿美元，中国、日本分别为88亿美元和33亿美元，而韩国却只有区区7亿美元。通往航天大国的道路依然漫长。





目前韩国最大的问题是技术水平。我们在应用科技领域领先全球，在基础科学方面却存在不足，因此韩国的初高中、大学应展开培养创意、注重基础的教育。另外，韩国需要制定宇航产业相关法律，包括产业融资、宇宙垃圾处理等各个领域。最重要的是，当前亟需从国家层面上推动国家主导的航天技术研发项目与民间企业的商业运用创造出协同效应，使韩国的太空经济得到发展。全社会对该领域的认识也亟需改善。





“世界”号的名字包含着开拓太空这一全新空间的意义，它的发射为韩国正式开启了太空开发时代，国民对航天产业的关注度也大幅提升。当大韩民国一步一个脚印、伴随着国民的喝彩发展为航天强国，相信2030年发射探月飞船也将不再是梦。