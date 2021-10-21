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很久很久以前，在金刚山上住着一位名叫朴铉沃（音）的道学大家。

他学识渊博却无意仕途，老百姓们都尊称他为“朴处士”。





附近村子里一个名叫李得春的人就任这里的监司，

二人很快便结为至交。

朴处士把女儿嫁给了李监司的儿子。





婚礼结束后，新郎李时白走进新房，看到新娘朴氏却大吃一惊。





“怪……怪物！额头凸出一大块，眼睛和嘴巴也要多难看有多难看……”





新郎李时白从那以后一次都没进过朴氏的居所。

不仅如此，朴氏的婆婆和下人们也都对朴氏避之唯恐不及，甚至还在私下里议论纷纷。





那是一个月光格外皎洁的夜晚。

朴氏的父亲朴处士驾着祥云，从金刚山来到了这里。





朴处士念起咒语祈祷着，

朴氏褪去原本丑陋的皮囊，变成了一位倾国倾城的美人。





朴氏向李时白解释了过去发生的事情。





“夫人，过去我一直以貌取人，真是惭愧，惭愧啊！请你一定原谅我吧。”





看到李时白是真心悔过，朴氏也把过去的伤心事都放下，原谅了丈夫。





那个时候，北部边疆的胡族对朝鲜虎视眈眈，频繁发起侵略，

但在朴氏的丈夫李时白和林庆业将军的抵御下，都没能得逞。





这时，胡国国王的女儿奇龙大站了出来。

奇龙大是一个道术高超的厉害人物，

但是这一切早就被朴氏预料到了。





奇龙大变身成一个叫雪中梅的美女来攻击朴氏，

但朴氏念起咒语，很轻松地就把奇龙大打败了。





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奇龙大的道术行不通，胡国国王陷入苦恼之中。

他派出了自己最为信任的两位将军——龙骨大和龙蔚大两兄弟。





有先见之明的朴氏让丈夫李时白将国王送去南汉山城，避开战乱。





留在汉阳的龙蔚大在城里一路肆意杀戮，抢夺钱财。

朴氏的侍女桂花借助朴氏的神通，把龙蔚大杀死了。





国王按照朴氏说的给龙骨大写了一封降书，

并且以世子为人质，结束了这场战争。





龙骨大正要班师回朝，却听说了弟弟死去的消息。

龙骨大驱马向朴氏的居所奔去。





桂花出来迎战龙骨大。接着朴氏出现，念起咒语，龙骨大的胳膊和双腿变得不听使唤。龙骨大哀求朴氏饶了自己。朴氏把他赶回了胡国。





战争结束了，国王给了李时白高官厚禄，

还赐给运用出众道术拯救国家的朴氏“忠烈夫人”的封号，表彰她的功劳。