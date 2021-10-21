《漫话国乐》 Morning / 狮子舞、罢宴曲 / 哨站之春

统一新罗时代最具代表性的乐器是所谓的“三弦三竹”。三弦指伽倻琴、玄琴和琵琶这三种弦鸣乐器，其中如今依然广为演奏的是伽倻琴和玄琴，琵琶的演奏法曾一度失传。三竹是大笒、中笒和小笒这三种吹管乐器。这三种乐器按照管身大小来区分，其中大笒的管身最大，音阶最低。管身越小发出的音阶越高，小笒是当今吹管乐器中发出最高音阶的乐器。遗憾的是，如今只有大笒广为演奏，中笒与小笒的演奏法早已失传。





可最近用小笒演奏的音乐多了起来，这到底是怎么回事呢？新罗时代广为演奏的小笒经过高丽时代到朝鲜王朝中期广为演奏，可后来渐渐被来自中国的唐笛所取代而消失了踪影。不过当时唐笛作为中国乐器，以其演奏国乐有许多不便之处。而当今的小笒是到了近代重新创制的。光复以后，在国乐教育机构国乐师养成所把唐笛经过改良，作为教育用乐器供学子们使用，并取名为小笒，它的音色特别清脆、明亮。

《Morning》/ 小笒-韩忠垠





小笒因为比大笒小而取名小笒。大笒和小笒除了管身大小不同外，最明显的差异就是清孔了，只有大笒的管身上有清孔。大笒的清孔位于将气息吹进的吹孔和用手指调音的指孔之间，且贴有芦苇膜制作的笛膜。清孔有独特的功能，演奏时用气息震动笛膜发出独特的高频率震音，叫作“颤音”。颤音夹杂着嘘嘘的风声，比较粗糙、沙哑，因此有的人头一次听颤音会觉得像杂音一样刺耳。不过熟悉了之后，会感觉柔和明亮的音色反而单调，所以在传统乐坛，还以大笒演奏家的颤音技巧评价其实力。





接下来给大家带来的是洞箫音乐。韩国有句俗话说：“屋里洞箫”，意思是“独处时才能吹奏洞箫”，以洞箫比喻那些自以为了不起，但在众人聚集的场合却什么事都做不到的人。古人在俗语中援引洞箫，可见洞箫是当时从宫廷到民间广为演奏的乐器。可不知从何时起，洞箫仅以《北青狮子游戏》的伴奏乐器来演奏。但令人感到鼓舞的是，近来还以洞箫演奏风流音乐等多样的音乐。





洞箫的大小与大笒相似，也有清孔。不同的是大笒是横吹，洞箫则是竖吹。今天带来的《北青狮子游戏》伴奏音乐“狮子舞”和“罢宴曲”中，从一开始响起的咚咚鼓声和洞箫的颤音也颇有魅力。

《北青狮子游戏》中的“狮子舞”、“罢宴曲” / 洞箫-董善本等人





接下来给大家带来的是非常亲切的音乐，是小学生也很熟悉的短箫音乐。短箫，顾名思义指管身短的箫。在韩国，箫不仅指刚才大家欣赏的洞箫，还有在竖吹的吹管乐器中像横笛一样用气息摩擦吹孔发出声音的乐器。





短箫并未出现在古代文献中，可见它的历史并不悠久。初学短箫，一开始是不容易发出声音的，可只要克服这一关，因为演奏法简单，很快就可以驾轻就熟地吹奏简单的民谣了，因此有助于儿童走近国乐。

《哨站之春》/ 短箫-李镕九