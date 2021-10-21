北韩对外战略发生变化

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今年以来北韩进行了8次导弹试射，其中单是在9月一个月就进行巡航导弹、短程弹道导弹、高超音速导弹和反航空导弹试射，进入10月后进行了潜射弹道导弹试射。此外，北韩在庆祝劳动党建党76周年的“自卫-2021”国防发展展览会上展出了过去五年研发的各类新型导弹。最近，北韩不断进行导弹试射且在国防发展展览会上展出各类新型导弹，这意味着北韩将继续研发战略武器和战术武器，并以此加大对美施压力度。由此可见，北韩的对外战略发生了变化。





2018年平昌冬奥会后，北韩试图以无核化换取相应措施，因此在进行美北无核化协商的过程中尽可能克制发起武力挑衅，并在南北韩首脑会谈和美北首脑会谈中，就《终战宣言》、解除制裁、推进和平进程以及向北韩提供补偿等事项形成共识。但是2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，北韩的对外战略出现了变化迹象。





北韩虽然对美北协商寄予期待，但通过重启战略武器和战术武器研发向美国施加压力。2019年4月到同年年底，北韩对所谓的“四种新型武器”进行试射，表现出增强其武器装备的强烈意志，并强调如果美国不改变态度，北韩不得不持续进行战术武器和战略武器研发，但若美国改变态度，北韩就会返回对话桌前。此外，北韩还要求美国取消双重标准和敌视政策，战略性地提高了美北对话的门槛。





北韩国务委员会委员长金正恩在庆祝劳动党建党76周年的国防发展展览会上发表讲话称，建设强大军事力量是为了防止战争、守护国权、提高战争遏制力，并强调北韩的“主敌”不是韩国和美国等特定国家或势力，而是战争本身，间接地批评韩美采取双重标准和美国的对北韩敌视政策。





分析认为，今年1月举行劳动党第八次全国代表大会后，北韩的对外战略发生了明显的变化。北韩国务委员会委员长金正恩在劳动党第八次全国代表大会上一一列举已在进行研发和即将着手开发的各类新型武器。由此可知，北韩将通过开发尖端武器装备，在东北亚军备竞赛中占据优势地位，并本着其所谓的“以强对强”、“以善对善”的原则同美国打交道。也就是说，北韩在做对话与对抗两手准备。北韩意在表示，在美国取消对北韩敌视政策和双重标准并缓解对北韩制裁的条件下，将通过美北协商讨论无核化问题和改善南北韩关系，不然将继续增强其军事力量，进而主张与美国举行裁减核武器谈判，与韩国举行限制军备谈判。





在此情况下，韩美两国对北韩政策负责人进行了多次会晤。10月24日，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭德和美国国务院对北韩政策特别代表金成在首尔举行了闭门会谈。在会后举行的记者会上，金成表示双方追求的目标相同，今后韩美两国仍将就谋求包括《终战宣言》在内的各种构想和倡议继续合作，并强调美国没有敌视北韩的意图，再次敦促北韩重启对话，但将北韩试射潜射弹道导弹断定为挑衅行为，表现出强硬态度。





今年10月25日是中国参加6.25韩战71周年纪念日。当天，北韩国务委员会委员长金正恩向位于平安南道桧仓郡的中国人民志愿军烈士陵园敬献花圈，北韩劳动党机关报《劳动新闻》则发文强调北中友好关系，并称双方将在开创共同伟业的道路上继续巩固、传承用鲜血筑就的友谊。最近，北韩通过多种方式炫耀与中国的友好关系，但是对韩美两国的对话提议不理不睬，并以保卫国家、遏制战争为由不断进行导弹试射。在此情况下，韩国政府提议推进发布《终战宣言》再次引人关注。





《终战宣言》不论何时何地以何种方式签署都有很大的价值和意义。韩半岛近70年来处于战争状态，这是人类历史上未曾有过的事情，因此即便是政治宣言或是象征性的宣言都有其价值和意义。由于北韩曾要求美国在构筑信任关系的层面签署《终战宣言》，且仍将此作为改善美北关系的条件之一，因此韩国政府为构筑韩国、美国、北韩三方信任关系，提议推进发布《终战宣言》，进而重启美北对话和南北韩对话，积极推动韩半岛和平进程。如此一来，将为促进南北韩和解、交流、合作与解决北韩核问题铺平前进的道路。





目前，北韩表示在自卫层面增强军事力量，并要求韩美两国在对话和对抗中选择其一。与此同时，北韩为营造对自身有利的对话局面，主张取消对北韩敌视政策和双重标准，并通过试射新型战略武器和战术武器的方式打探周边国家的反应，因此韩美两国有必要针对北韩变化的对外战略，制定切实可行的对策方案。