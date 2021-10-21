北韩的铁路列车及其现代化事业

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目前，北韩的铁路列车以老旧的蒸汽机车、进口的内燃机车以及1961年后自主生产的内燃机车和电力机车为主，并有金钟泰机车联合企业所、6月4日机车车辆厂、7月6日车辆配件厂、平壤车辆修理厂等10多家相关企业和工厂。北韩能以自身设备制造铁路运货无盖货车和铁路列车一般配件、铁路客车一般配件，但是特殊货车和主要电力器材、发动机等仍然依赖进口。





北韩运营带有座席车厢、卧铺车厢、餐车车厢等的客运列车，也运营输送货物和邮件的列车。北韩大约有720个铁路车站。其中，将负责维修铁路车辆的车站称为“技术站”，将扮演货运中心角色的车站称为“集中货物站”，将旅客上下车的车站称为“旅客站”。此外，北韩还有很多小站和专为发送铁路信号的“信号站”。





北韩有很多特别的铁路车站名称。一般来说，铁路车站大都以地名为站名，但是北韩有不少车站将人名和值得纪念的事件或日期作为站名。北韩的铁路车站经常按金日成和金正日的指示，以人名和有纪念价值的事件或日期更改站名。举例来说，金策车站的“金策”是人名，端川地区的菱镁矿蕴藏量排名世界首位，已故北韩国家主席金日成表示该地区地下资源都是钱，将其堆积起来就会变成一座“钱山”而将车站命名为“钱山站”。此外，还将白金蕴藏量丰富的地方命名为“白金山站”。





北韩的列车按其行驶的速度和停靠站的多寡分为特别列车、快速列车、准快速列车、普速列车和通勤列车。其中，特别列车作为最高领导人在国内进行现场指导或展开对外活动时利用的列车，特别列车运行时其他所有列车必须处于停车状态。据悉，已故北韩国家主席金日成和已故国防委员会委员长金正日乘坐的列车配备卫星接收机等先进的通信设备，能时时掌握最新信息，且用于会客、就餐和就寝的三个车厢具备防弹能力。此外，还有随行人员、警卫人员、医护人员车厢。特别值得一提的是，有个车厢专门装运最高领导人乘坐的两辆轿车，车厢数按出访目的和出行时间的长短而定。





北韩的铁路和列车大都老旧不堪，且未能妥善进行维修，因此列车运行速度缓慢，且存在很大的安全隐患。在此情况下，北韩积极推进铁路现代化事业，为经济复苏和产业发展奠基铺路。去年，北韩媒体报道金钟泰机车联合企业所开发出新型电力机车，并强调新开发的机车将大大提升北韩的运输能力。此外，北韩在今年1月举行的劳动党第8次全国代表大会上提出的新经济发展五年计划中，将积极推进铁路现代化、革命性地改善运输系统、保障铁路运输顺利进行设定为铁路运输基本目标。2014年，北韩公布了元山至金刚山区段铁路现代化提案书。与过去不同的是，北韩对该区段进行效益成本分析等，制作了跟资本主义国家一样符合西方标准的提案书，这意味着北韩希望通过铁路现代化推进经济发展，并将列车作为与国际接轨和赚取外汇的重要运输工具。

尽管如此，北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，国际物流受到严格限制。在此情况下，北韩将难以顺利推进铁路现代化事业，因此我们希望北韩尽快恢复南北韩关系，并在韩国的协助下积极推进铁路现代化事业。