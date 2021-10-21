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10月26日，韩国第13届总统卢泰愚去世，享年89岁。卢泰愚曾因军事政变、贪腐等受到刑事处罚，但也留下了总统直接选举制度、南北韩同时加入联合国、包括与前苏联建交在内的北方政策等一系列功绩。





卢泰愚于2002年接受前列腺癌手术，此后在位于首尔延禧洞的家中休养。之后他又罹患小脑萎缩症、气喘病等疾病，几乎未能在公开场合亮相。首尔大学附属医院表示，卢泰愚因长年疾病缠身，身体状况虚弱，长期卧床，引起多种并发症，不治去世。





卢泰愚于1932年12月4日出生在庆尚北道达城郡，其父是一名书记员。从庆北高中、陆军士官学校毕业后，卢泰愚走上了从军之路。1979年12月12日，时任陆军第9师长的卢泰愚与全斗焕联手发起军事政变，并成为新军部的第二把手。此后卢泰愚历任保安司令官、体育部和内务部长官，1987年当选第13届总统。





卢泰愚在任期间建立的功绩包括：通过修宪实施总统直接选举制、展开北方外交、改善南北关系、成功举办首尔奥运会等。





1987年卢泰愚在时任总统全斗焕的推荐下，被指名为执政党总统候选人。然而不久后，韩国爆发了要求实施总统直接选举制度的全国性示威，卢泰愚发表《6.29宣言》接受了这一要求。在接下来进行的总统选举中，在野党呼声较高的金泳三、金大中、金钟泌同时参选，导致选票分散，卢泰愚赢得了选举。





1988年首尔奥运会成功举办，卢泰愚借机展开北方外交。1989年，韩国与匈牙利建交，这是韩国首次与共产主义国家建交。此后，韩国与所有东欧国家实现了关系正常化，1990年、1992年又先后与前苏联、中国建交。北方外交的成果为南北韩营造了和解的氛围，1991年南北韩同时加入联合国。





然而这一系列功绩并不能掩盖卢泰愚犯下的错误。他与全斗焕共同谋划了可称为是新军部政权原罪的12.12军事政变，并动用武力镇压5.18光州民主化运动，在韩国现代史上留下了难以消除的污点。此外，卢泰愚涉嫌贪腐，筹集规模高达数千亿韩元的秘密资金。为此，卢泰愚和全斗焕一起被逮捕，卢泰愚被判处17年有期徒刑、追缴2600亿韩元。1997年12月，即将卸任的时任总统金泳三对其进行特赦，服刑中的卢泰愚获释。不过恢复自由身的卢泰愚仍深陷追缴款有关争议，直到2013年9月才全部缴清。





卢泰愚作为韩国首名通过直接选举制度当选的总统，为政权和平交替奠定了基础，也为国民团结作出了一定的贡献，但也留下了军事政变、武力镇压民主化运动等历史性错误。