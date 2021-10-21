文在寅发表任期内最后一次施政讲话

ⓒYONHAP News

韩国总统文在寅25日发表任期内最后一次国会施政讲话。文在寅表示，将专注于克服危机，尽全力实现日常生活和经济的恢复。文在寅是韩国首名任期内五次预算案施政讲话均亲自前往国会进行的总统。





文在寅在讲话中提到33次“危机”、32次“经济”，着力阐明在任期末将致力于化新冠疫情危机为经济复苏增长之机遇的决心。





文在寅尽可能地减少提到权力机构改革、房地产开发项目贪腐疑云等政治热点事件，而将大部分时间用于说明政府在克服危机、经济、文化等领域取得的成果。





文在寅政府在4年半的执政时间里连续遭遇危机。就任初期，文在寅通过戏剧性地举行南北、美北首脑会谈，成功扭转了已处于一触即发状态的北韩核危机。虽然后续会谈的破裂导致南北关系陷入僵局，但最大危机仍得以避免。日本单方面采取出口限制措施也一度造成了困难，但之后反而成为了韩国提升材料、零部件和设备产业竞争力，奠定自主基础的契机。另外，新冠疫情席卷全球，韩国成为全球疫情应对最为出色的国家之一，做到了防疫和民生经济两手抓。分析指出，在包括6次追加预算在内的扩张性财政政策的推动下，消费和投资正逐步复苏。





不过此次讲话未能充分就国民普遍关注的大庄洞房地产项目开发疑云、房地产政策失败等问题作出说明，留下了遗憾。受到政府房地产政策失败的影响，普通国民的生活负担大大加重，以致于出现了“传贳房市场混乱”等现象。对此，文在寅在讲话中仅表示，这仍是最大的民生问题和改革课题。不少批评意见认为，此次讲话对施政成果的自我表扬过度，却对亟待解决的问题避而不谈。





此外，文在寅破例就国会对施政给予的协助表示感谢。分析认为，执政党和在野党总统候选人确定后，任期末总统往往会迅速陷入施政缺乏动力的局面，文在寅此举是为了避免这种情况的发生。





执政党共同民主党认为，文在寅的此次讲话指明了实现新飞跃的里程碑。最大在野党国民力量党则批评讲话“有如出故障的收音机，充满了自吹自擂”。正义党也称，社会不平等现象被华丽的自吹自擂所掩盖。