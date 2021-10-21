韩政府公布分阶段恢复日常生活路线图草案

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韩国中央事故处理本部25日公布分阶段恢复日常生活路线图草案。由此，韩国防疫体系在境内出现首例新冠确诊病例1年9个月后转换为“与新冠共存”模式。





韩国政府表示，韩国全国接种率于23日突破70%，从11月1日起防疫工作重点将从以防疫措施为主、遏制确诊病例转向控制危重患者数、恢复日常生活。





恢复日常生活将分为三个阶段进行，每个阶段为期6周。若不出现确诊病例猛增的突发情况，今年11月1日、12月13日将分别推进第一阶段和第二阶段，2022年1月24日起将进入第三阶段，届时针对设施、活动、私人聚会等的所有限制均将解除。





各阶段均包括4周的执行期和2周的评估期。政府将对接种率、重症病房及病床空余数量、每周重症患者数和死亡人数情况、基本再生数等指标进行综合评估，决定是否执行下一阶段。若评估结果认为防疫形势稳定，可在2周评估期到期前直接进入下一阶段，反之则可能需要延长。





恢复日常生活第一、二、三阶段的重点分别是“放宽营生设施营业限制”、“允许大规模活动”、“解除私人聚会限制”。在第一阶段即从11月1日起，除娱乐设施外的所有设施均可24小时营业。私人聚会人数上限不考虑接种与否，一律放宽至10人。娱乐设施、室内运动设施等高风险场所将实施“疫苗通行证”制度，仅允许已接种疫苗者、PCR检测结果呈阴性者使用。娱乐设施在第一阶段仅被允许营业至晚12时，不过从12月中旬即第二阶段起将不受限制。另外，从第二阶段起或将废除户外佩戴口罩的义务，但在所有阶段均须遵守室内佩戴口罩的义务。





大型活动在第一、二阶段最多允许100人以下参加，若参加对象仅限于已接种疫苗者和检测结果呈阴性者，则可放宽至500人以下，从第二阶段起则不受限制。第三阶段将解除对所有活动的限制。另外，体育赛事设施允许50%的上座率，已接种者专用区域则允许100%上座率并可进食。





在医疗方面，除70岁及以上老人、露宿者、精神疾病患者、接受透析治疗患者外，无症状及轻症患者原则上进行居家治疗，生活治疗中心的运营规模将逐步缩小。





进入恢复日常生活模式后，确诊病例数有可能和海外一样出现骤增。即便接种率达到80%，仍有1100万人处于未接种状态，此外还存在疫苗效果减弱、变异毒株持续出现等风险。政府计划在室内义务佩戴口罩、电子出入认证系统等防疫核心规定的基础上，加强与地方自治团体等的合作，以控制确诊病例数。