加强外国人防疫，守护生命守护健康

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：刘岩（首尔 延南世界村中心 中心长）





走出疫情最重要的就是疫苗注射，而全民疫苗注射任重而道远。近期首尔市不断采取各种方式，敦促外国人疫苗注射，同时向外国人进行现行防疫政策的宣传，帮助外国人减少感染。本期节目有请首尔市延南世界村中心刘岩中心长为大家介绍相关情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

刘：听众朋友们大家好，我是刘岩，很久没有和大家见面了。小南老师好，我们也有一段时间没见面了，最近除了中心的正常工作以外，还有一些防疫方面的工作，所以比以往更忙了一些 。

南：请简单介绍一下延南世界村中心，好吗？

刘：好的，延南世界村中心是由首尔市政府和麻浦区政府共同支持运营的政府机构。由于位于麻浦区的弘大(弘益大学)附近，所以中心是处于一个外国人聚集较多的地区，也是充满活力的地区。来访的外国人当中大约85%是华人，我们提供服务的主要目的就是希望来韩的外国人能尽快适应韩国的生活。









南：韩国就要进入“与新冠共存（With corona）”时代了，将防疫和逐渐恢复正常生活一起来进行，近来你们搞了一些很有意义的防疫志愿者活动，能给我们介绍一下吗？

刘：以前我们做了很多防疫宣传都是在网上或者通过一些社交软件进行的，主要是为了及时快速地用各种语言向外国人传达首尔市政府的防疫措施和具体实施办法。9月末，我们和麻浦警察署一起也做了大型的宣传活动。警察署专门做了宣传条幅，募集了约10名外国志愿者，在外国人集中的地区和地铁站发传单和口罩，提示外国人做好核算检测，疫苗注射和防疫。首尔麻浦区因为夜店、酒吧等适合外国人聚集的地方比较多，这一带的公园也是夜间外国人逗留的场所之一，所以区政府从9月末到10月末计划进行为期一个月的夜间巡查工作。这个巡查包括防疫部门、警察、政府工作人员以及翻译等。我们工作人员和首尔市政府的工作人员也分组进行巡视。









南：外国人申请接种疫苗的过程还顺利吗？政府为了扩大外国人的疫苗注射还采取了哪些措施啊？

刘：我们发现有很多外国人预约的时候会出现一些问题，比如：不知道具体的预约方法，即便我们发送了很多语言的预约说明，但是还是会出现由于电脑不熟练，或者预约过程中出现问题不知道如何处理等问题；还有就是因为自己的签证或者非法居住等原因，有顾虑不敢申请，所以首尔市政府了解到这些情况以后，一方面简化申请预约的手续，一方面设立移动外国人专用疫苗接种中心，增加周末运营时间。对于非法或签证不合格的外国人，也提供安心接种疫苗的条件。特别是非法旅居外国人在规定期间主动接种疫苗时会免除罚款等。

南：韩国对外国人注射疫苗有怎样的规定呢？是否跟本国人同等对待？

刘：从政府的角度来说，外国人和本国人一定是同等对待的，这个是没有问题的。而且对待非法居留的外国人同样是本着平等的原则，疫苗接种全部是免费进行的。









南：有的外国人不懂韩语，也不懂韩国的防疫政策，或者是没有接到打疫苗的通知，那他们该怎么办呢？

刘：我们已经通过各种方式，不管是线上还是线下进行了十余种语言的宣传，如果因为个别情况还是没有接种疫苗的话，可以参加移动接种点的服务。这个服务正在进行中，不需要事前预约。外国人可以直接到接种的场所进行接种。也可以访问我们中心的网站，网站会提供中、英、韩文三种语言服务，并随时更新首尔市政府关于疫情服务的信息和情报。或者拨打洽谈热线：02-2282-7974，02-2229-4900，02-2199-8883 ，希望每个在韩外国人都能顺利防疫，在国外健康生活。（图片来自嘉宾）



