跑步瘦身减肥的五大误区

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误区1、天天跑步，减肥更快。虽然慢跑有益于维持健康和瘦身，但是专家并不建议天天跑，因为跑步过度，容易造成肌肉疲劳和关节损伤。一般来说，隔一天跑一次，或跑两天休息一天，一周跑3-4次为宜，且每次跑步时间应持续在30分钟以上。

误区2、跑得越快，脂肪燃烧越多。只有持久的小强度有氧运动，才能消耗多余的脂肪。如果跑得太快，体内氧供应不足，身体在做无氧运动，脂肪不能充分参与燃烧，也不能被消耗。一般来说，跑步时呼吸均匀协调，可与身边人聊天，就说明是在进行有氧运动。

误区3、慢跑30分钟即可减肥。慢跑30分钟虽可达到有氧锻炼的目的，但减肥成效却甚微。实验证明，只有运动持续时间超过大约40分钟，人体内的脂肪才能被调动起来与肝糖一起供能。随着运动时间的延长，脂肪供能的比例可达总消耗量的85%。所以，慢跑的最佳时长是40分钟。

误区4、空腹跑步，减肥效果更好。跑步前吃一些垫餐可以为锻炼供应能量，否则空腹跑步会造成低血糖，引起心慌、出虚汗、手脚颤抖等症状，也会大大增加心血管疾病的发作。另外，在空腹状态下跑步消耗过多，跑步后饥饿感会更加强烈，从而进食过多，不宜减肥。

误区5、边跑步边喝饮料。跑步前要喝一杯水补充水分，而不要等到运动过程中身体缺水，感到口渴了再喝。尤其不能喝饮料，包括运动饮料，其中所含的大量葡萄糖会使您之前的运动功亏一篑。长期饮用甚至可能让您越运动越肥胖。





（文中窍门来自魏*听友）