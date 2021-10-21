韩国社会如何看待性少数群体

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性少数群体（LGBTQ）指在性倾向、性别认同、性身份等方面与社会大多数的人不同的群体，男女同性恋、双性恋、无性恋、跨性别、间性人等都属于性少数群体。





韩国自古以来深受儒教思想的影响，一般人对于同性恋等性少数群体的保守观点占主流，因此时至如今韩国社会依然忌讳同性恋，同性恋在《宪法》、民事和刑事法律中均未提及，同性婚姻不受法律支持，大多数性少数人士也不愿意“出柜”。然而《国家人权委员会法》第31条规定：“人不应该因为其性倾向而受到歧视”，跨性别者在20周岁以后可以接受性别重置手术，手术后可以更改其法律性别。总体来讲，韩国对于性少数群体的社会观点比较保守，相比台湾、日本等，在日常生活或公开场合中很少见到性少数群体的身影。性少数群体大多都不愿意向家人、朋友或同事坦诚公开自己的身份。





不过自90年代以来，性少数群体开始受到人们的关注。尤其自90年代中期起，一些高校出现了性少数群体的社团，加之2000年初期，随着韩国性少数群体文化人权中心、朋友之间、性少数群体人权连带等性少数群体的人权组织先后成立，性少数平权运动也跟着在韩国兴起。2000年，首尔首次举行酷儿（Queer）文化节，该活动如今已扩大到大邱等一些大城市，每年都定期举行。同年，民主劳动党还首次下设性少数群体委员会，为了保障性少数群体的权益研拟《反歧视法》等相关法律而作出努力。如今，正义党、劳动党、绿色党等政党均下设性少数群体委员会。自2007年到去年，正义党等党派共7次先后向国会提交《反歧视法》草案，最近也有3位共同民主党议员向国会法制司法委员会提交《反歧视法》草案等，不过这些草案每次都受到保守宗教团体的攻击与反对而被撤回。





但在这20多年来，韩国社会对于性少数群体的认识与看法渐渐发生变化。影视剧以性少数人士角色为主人公已不再是新鲜事，性少数人士作为艺人出道，对于性少数群体的话题，人们已不再拘谨，而是畅所欲言，这些都可以说是性少数群体为了成为不受歧视的社会一分子而作出努力带来的结果。