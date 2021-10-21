开发公共设施安全检查解决方案——韩国“awa soft”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“awa soft”公司，这是一家开发公共设施安全检查解决方案的企业。让我们先来听一听公司研究所所长金宰贤（音，김재현）的介绍。





人工智能已在不少领域得到运用。不仅有人工智能冰箱和洗衣机，还有根据用户喜好推荐音乐和葡萄酒的人工智能。除了日常生活领域，人工智能在工业方面也用途广泛。从制造业、物流业、金融业到公共设施安全检查领域，人工智能都在大显身手。公路、桥梁、隧道等公共设施的管理与国民人身安全息息相关，管理疏忽导致的大型事故并不少见，韩国也曾发生过。awa soft自2003年创办以来，在董事长金良洙（音，김양수）的带领下，坚持开发公共设施安全检查解决方案已有将近20年。最近，公司研发出了结合人工智能、物联网等尖端技术的解决方案，引起了业内热议。





人工检查方式不仅存在较大的安全隐患，还面对着人手不足的问题。为此，awa soft研发了可拍摄隧道内部并对结果进行分析的移动设备。搭载有扫描仪的车辆以50公里的速度行驶，拍摄隧道顶部和侧面。随后基于深度学习技术的人工智能对视频进行分析，找出设施的裂缝、缺陷。这种方式不仅缩短了检查时间、提高了准确度，还能减少人力投入、节省费用。更重要的是，在人工检查方式之下，设施情况未能以数据形式得到保存，无法进行体系性管理，而通过视频获得的数据则可不断积累，不仅能够据此对设施进行更有效的管理，还可作为今后预算分配的依据。awa soft目前致力于将设备小型化、自动化，未来运用到建筑、铁路、桥梁等各类设施之中。





awa soft还研发了建筑工作专用聊天机器人。在建筑工地，设计方、施工方和监督方必须保持紧密沟通，为此需要经常开会并携带大量资料，聊天机器人预计将大大减少这种不便。除了建筑领域，awa soft还不断拓宽人工智能技术的运用范围，开辟新业务领域。最近公司研制出了入耳式生物信号测量设备，为行动不便的人们提供帮助。





awa soft还开发了人工智能综合平台“AI Dream”，使所有人都能轻松地学习人工智能并运用到各个领域。公司还在研发温室气体能源综合管理系统、智慧农场等多种设备及相关技术，为未来进军海外市场做准备。





韩国经济于上世纪70-80年代进入高速增长期，大量社会基础设施投建。历经三四十年的风雨，当年建设的公共设施已经开始老化，管理的重要性日益凸显。awa soft使用结合人工智能的尖端技术确保公共设施的安全性，相信他们的技术将使国民的生活更加安全。