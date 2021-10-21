韩贸易额突破1万亿美元耗时创最短纪录

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韩国贸易额、即出口额与进口额的总和在有史以来最短的时间内突破1万亿美元。1万亿美元折合1170万亿韩元，如果以汽车来计算，相当于5000万辆汽车的价格。韩国的已登记车辆数为2470万辆，也就是说，要将这些汽车全部出口，再进口相同量的汽车才能达到这个规模。当前，新冠病毒仍肆虐全球，在这种情况下，韩国的贸易额是如何突破1万亿美元的，又具有怎样的意义？带着这些问题，今天我们邀请到了LG经济研究院研究委员裴民根（音，배민근），与他一起做深入分析。





去年受新冠疫情的影响，韩国贸易额仅为9801亿美元，未能达到1万亿美元。不过时隔仅一年便实现了反弹，意义重大，这再次显示了出口在韩国经济中扮演的支柱性角色。另外，今年贸易额突破1万亿美元的速度快于往年。根据关税厅的数据，10月26日下午1时53分，出口额和进口额分别达到5122亿美元和4878亿美元，总计超过1万亿美元。





2011年，韩国成为全球第九个贸易规模超过1万亿美元的国家，也是唯一一个取得这一成绩的二战后独立国家。分析认为，贸易规模突破1万亿美元使韩国得以与贸易大国并驾齐驱，为加入发达国家行列奠定了基础。今年是韩国贸易规模第七次突破1万亿美元，达到这一目标的时间较2018年320天的最短纪录缩短了21天。今年贸易规模之所以大幅增长，很大程度上要归功于不断创新高的出口。





在构成出口的要素中，出口量、出口价格和单价均衡增长可以说是推动贸易规模突破1万亿美元的最主要因素，这意味着韩国经济和制造业的竞争力总体上较强。韩国经济从去年第四季度起开始恢复，不过各行业、各领域之间的落差很大。其中以耐用品为主的制造业在全球都呈现出较快的复苏势头，服务业则持续低迷。纵观韩国的产业结构，制造业在出口中占据了相当高的比重，因此出口表现良好，且到今年上半年为止，经济始终保持着较快的复苏速度。





韩国单月出口额从去年11月起连续11个月增长。与因半导体超级周期而创下最高出口纪录的2018年不同，今年除了半导体，造船、智能手机、汽车等主力出口产品也都表现良好。以今年1月1日至10月20日为准，半导体出口额为983亿美元，在所有产品中排名第一。其次分别为石油化学437亿美元、一般机械416亿美元、汽车364亿美元等。值得一提的是，长期低迷的造船业在今年上半年取得了订单额全球第一、订单量全球第二的好成绩。与此同时，食品、化妆品等新增长亮点的表现也令人瞩目。





最引人关注的部分是韩国一直以来较弱的服务业，尤其是其中的文化内容产业在提高韩国国际地位和竞争力方面正发挥着巨大的作用。K-POP、韩剧、韩国电影等文化产品的流行带动了食品、化妆品以及轻工业消费品的出口。进入今年以来，化妆品、农水产食品、家电等产品的出口持续快速增长。





以今年7月为准，韩国贸易规模的全球排名上升至第八名。从2009年开始，韩国贸易规模排名除2012年外始终停留在第九名，此次终于上升了一个名次。按照这一趋势，今年全年的贸易规模或将刷新历史最高纪录，出口也有望打破2018年6049亿美元的最高纪录。





今年在大约第300天的时间点上实现了贸易规模1万亿美元，因此全年贸易规模很有可能打破2018年1.14万亿美元的纪录。实际上，目前的出口形势极为严峻，美中贸易摩擦已持续了5年，很多国家都在加强本国供应链，本国优先主义的趋势愈发明显，非常不利于打开海外市场，不过尽管如此，韩国的出口和贸易规模仍不断创下新高，这具有十分重大的意义。预计未来韩国出口额和贸易规模在全球的排名将进一步上升。





不过不能忽视的是，最近进口的增长势头明显快于出口。今年上半年，出口和进口的同比增幅分别为26.1%和24%，然而进入下半年，受原材料价格上涨等因素的影响，进口增幅开始反超出口。9月进出口动向显示，出口增幅为16.7%，进口增幅则高达31.0%。若向外国支付的进口货款超过出口获得的收入，那么贸易收支将不可避免地恶化。与此同时，今年第三季度韩国经济增速仅为0.3%，是去年第二季度以来的最低水平，为实现全年增长4%的目标亮起了红灯。





第三季度韩国GDP环比增速仅为0.3%，速度有所放缓。随着德尔塔变异毒株在国内持续扩散，经济活动出现了萎缩。另外，韩国出口产业的很大部分都依赖进口采购，形成了出口和进口同步增长的结构。如果我们能够自主供给附加价值相对较高的材料、零部件、设备等关键原材料，那么出口产业创造附加价值的能力将得到提高。另外，最近以石油为主的原材料价格涨势十分明显，总体上会对韩国经济造成压力，需要保持密切关注。





推动贸易规模突破1万亿美元的出口是韩国经济的支柱。出口使韩国成为经济大国，并正帮助韩国克服新冠危机。高度依赖出口的经济结构更令人担忧当前全球经济三大不稳定因素，即原材料价格骤涨导致的通货膨胀、全球供应链不稳定、美中矛盾将对韩国经济造成冲击。目前，韩国正致力于推动贸易环境多边化、各产业均衡发展，以提高经济基础力量。贸易规模突破1万亿美元再次展现了韩国经济的实力，希望未来面对严峻的外部环境之时，这种实力能够再次得到发挥。