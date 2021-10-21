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很久很久以前，有一个美丽的小村庄叫“桃花村”。





“爹，这前面是条小溪，您一定小心啊！”

“嗯~ 你抓紧拐杖了吧？”





只有7岁的小沈清全心全意地照顾着眼盲的父亲沈鹤圭。

沈清的母亲郭氏生下她没多久就去世了。

父亲为了给小沈清讨口奶吃，走家串户到处求告，千辛万苦地把她拉扯大。





在父亲的关爱下，沈清健健康康地长大，不知不觉已经17岁了。





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被张夫人叫去的沈清迟迟不回来，沈鹤圭坐立不安。





他拿起拐杖出门去找沈清，

在过河的时候一不小心摔倒在河里。

一位路过的僧人救了沈鹤圭。





听僧人说献出300石米、努力祈祷的话可以重见光明，

沈鹤圭也没顾得上多想，就答应僧人捐出三百石大米做供养。





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父亲把掉进河里遇到僧人的事情告诉了沈清。





“别担心，爹，我会筹到供养米的。”





虽然这么说，沈清心里其实也没有底。

正在发愁的时候，她听说有出海的商人正在找祭海的人，

而且要多少钱给多少钱，于是她就去找那些商人们。





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沈清告别了哭泣的父亲，上了商人们的船。





“不行，不行啊，小清，我不要供养米，也不想重见光明，小清啊！”





船在茫茫大海中央停了下来。

沈清走上船头，拎起裙子，纵身跃入大海之中。





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沈清醒过来的时候，发现自己到了一个美丽的地方 。

沈清的孝心感动了龙王，于是把沈清带到了龙宫里。

后来，龙王又把想念父亲的沈清放在荷花里，送到了海面上。





商人们把美丽的荷花献给了国王，沈清成了王妃。

但她一直忧心忡忡，没有一天不思念父亲。





沈清的父亲重见光明了吗？

虽然因为商人们给的钱和粮食，他的生活变宽裕了，

但最后却被坏心眼的“炳德妈”骗光了钱财。

沈鹤圭觉得无颜见父老乡亲，就离开了家。





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沈清为全国的盲人们大摆筵席。

那天，所有的盲人都来到了王宫里，吃吃喝喝度过了愉快的一天。





沈清向一位衣衫褴褛的老人跑去。





“爹……爹，是我啊，我是小清。”

“小清？真的是我的女儿小清吗？”





沈清和父亲终于重逢，两个人在宫殿里幸福快乐地生活在一起。