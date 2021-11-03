导演：安宰勋

编剧：安宰勋

配音演员：Sonya/金多贤

类型：动画/音乐

片长：86分钟

上映日期：2021年11月24日（韩国）

英文片名：The Shaman Sorceress





剧情概要：

以巫术灵验而家喻户晓的巫女慕花（Sonya配音）越发觉得自己的异能在逐渐消失，于是她将儿子旭儿送去了寺庙，留下生病的女儿朗儿独自抚养，过着艰苦的生活。十年后，旭儿（金多贤配音）复还寻母，未曾想，他竟成为了一名基督教信徒。慕花的生活也开始一点点发生变化。





幕后花絮：

《巫女图》是根据作家金东里发表于1936年的同名短篇小说改编的。导演认为，如今宗教冲突发生于世界各个角落，希望通过由家族原始信仰与外来信仰冲突导致的悲剧故事，向世人抛出“宗教究竟是什么？”的灵魂拷问，并以客观的角度思考宗教对生活的影响。影片在保留原作小说理念的基础上，通过“动画+音乐剧”的全新模式，将故事精髓生动呈现。影片配音演员多为实力派的音乐剧演员和国乐歌手，也可谓是一场传统与现代相结合的音乐饕餮。该片于世界规模最大的动画电影节——2020安纳西国际动画电影节中获得长篇竞赛单元评审团特别奖。