《漫话国乐》 倡夫打令（巫乐） / 倡夫打令（京畿民谣） / 入山歌

在韩国很容易见到多才多艺的国乐家，他们的本职是演奏家，同时又能歌善舞，才华横溢。有的国乐家甚至在其他领域更有名气，比如全泰龙名人就是其中之一。





全泰龙名人于上世纪20年代出生在京畿道永宗，15岁左右开始从艺，此后成为民俗音乐首屈一指的巫乐大师。全泰龙名人本来是奚琴演奏家，同时还擅长演奏其他乐器，比如笛子演奏家缺席了，名人就替人吹笛子，没有大笒演奏家，他也替人吹奏大笒，表演《神房曲》时还敲锣等，堪称全方位艺人。而现在说到全泰龙名人，很多人最先联想到的是《倡夫打令》。





其实全泰龙名人未曾在正式舞台上献唱过，因此周边的人也很少知道他会唱歌。以前，每当巫术结束后，参加巫术的人会继续聚在一起唱歌玩乐。据说有一次巫术结束后，有人请全泰龙名人唱歌助兴，名人就随便唱了《倡夫打令》。未料，在场的人都沉醉在名人的歌声里，有人还把名人即兴唱的歌录了下来，并发行了唱片。全泰龙名人于是凭借这张唱片一举成名，还被授予《倡夫打令》名唱的称号在韩国广为人知。

巫乐《倡夫打令》/ 全泰龙名人





以前在村子里经常举行父老乡亲的寿宴、婚宴和葬礼等，这些大大小小的婚丧喜庆通常在家里举行，这时村民们都会来家里帮忙，人们会借此与邻里分享精心调制的美食。有趣的是，在这些场合一定会有几位父老乡亲喝醉了酒，拉直嗓门唱起歌来或翩翩起舞。可这时候老人家唱歌不是给别人听的，而是突然心血来潮，喜不自禁地唱起歌来，其歌声亲切又温暖，朴实而动人。全泰龙名人演唱的《倡夫打令》也有同样的魅力。





《倡夫打令》是最具代表性的京畿民谣，起源于首尔、京畿地区的巫术中迎接倡夫神时表演的巫乐。巫术通常由巫婆主办，在巫术中演奏巫乐的男性乐师叫“倡夫”，这些乐师们的祖神称之为倡夫神。全泰龙名人刚好是倡夫出身，因此把《倡夫打令》唱得舒服又自然，触动人心。





原先在巫术中表演的《倡夫打令》后来在民间广为流传。尤其是在民间艺人的努力下，《倡夫打令》作为舞台表演曲目得以更加洗练地传承下来，成为最具代表性的京畿民谣。

京畿民谣《倡夫打令》 / 爵士乐队Prelude、李熙文（音）





镜虚僧侣是朝鲜王朝末期首屈一指的大禅师，9岁时出家，学习四书三经和佛教经论。有一年，镜虚禅师在前往汉阳探望师父的途中遇到暴风雨，正赶上他路过的村子还发生了瘟疫，家家户户都把大门紧锁着，禅师也不好意思叫人家收留自己，因此全身被雨水湿透，却只能在大树下勉强过夜。通过那次的切身经历，镜虚禅师顿悟自己所知道的生死无别只是在书上所理解的，于是更加刻苦修行，并最终开悟，达到妙明真心的境界。





镜虚禅师写下的诗歌《入山歌》中有这样的内容：

“忽然发现世上万事只是一场梦，

为了悟道进入深山，

隐隐约约地听到鸟鸣声与潺潺水流声，

山葡萄与棉桃藤蔓顺着高大的松树伸展，

这些藤蔓在伸展时纵横交错，纠缠在一起。

眼见四下迷人的风光，

心想在山中打下地基盖两栋茅草屋，

与知心的好友住在这里，

有时一起吟诗作乐，

有时烧香拜佛，

咚咚……咚咚……咚……咚咚咚咚咚……

这样的人生何乐而不为呢。”





原来京畿民谣《倡夫打令》中也有“咚咚……咚……咚咚咚……咚咚……何乐而不为呢”的歌词，所以令人好奇镜虚禅师是不是早已喜欢《倡夫打令》的呢？更妙的是，金容宇以镜虚禅师的《入山歌》为歌词，借用《倡夫打令》的曲调创作了同名民谣。

《入山歌》/ 金容宇