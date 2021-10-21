北韩经济状况及其未来走势

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北韩媒体最近敦促道与道、郡与郡之间加强竞争，以完成经济发展五年规划首年目标，这意味着在其推进过程中存在诸多问题。





北韩在2016年5月举行的劳动党第七次全国代表大会上制定国家经济发展五年规划战略。对此，金正恩委员长在2021年1月举行的劳动党第八次全国代表大会上承认该战略失败，并提出通过自力更生实现经济发展的新国家经济发展五年规划，但因北韩仍遭受国际社会制裁，且尚未解除边境封锁而产生种种差错，因此金正恩委员长在一个月后召开劳动党中央委员会第二次全体会议时，严厉批评在制定今年经济发展五年规划的过程中出现的各种问题，并在之后召开的各种会议上要求各部门贯彻落实新经济发展五年规划，但是以目前的情况来看，将难以达成既定的目标。





今年以来，北韩农作物产量受气象灾害的影响而大幅减少，谷物价格也随之持续上涨，大米价格为年初的1.7倍，玉米价格为2.4倍，因此金正恩委员长表示人民缺粮状况变得越发紧张，承认粮食供给面临困难，并为改善民生而发布“特别命令书”。此外，生活用品等物资短缺现象也很严重。据悉，北韩因进口的印钞纸和印钞油墨用尽而用北韩产纸和油墨印制名为“钱票”的临时货币，更大的问题是在集市里也买不到生活必需品。目前，北韩经济依赖于集市。北韩虽然在加快国产化进程，但是在集市流通的大都是进口商品。其中，面粉、沙糖、豆油和调料几乎100%是从中国进口的。但是北韩封锁边境已近两年，各商店的存货大都告罄，集市经济濒临垂死边缘，只是在勉强支撑而已。





在此情况下，北韩不得不局部扩大对外贸易。据中国海关总署资料显示，今年9月中国从北韩进口3.5万兆瓦的电力，同比增长60%以上。这是北韩将鸭绿江水丰水电站生产的电力出口到了中国。此外，北韩最近通过海运方式从中国引进人道主义物资和医用防疫物资。北韩虽然仍在封锁陆路边境，但是通过运行南浦港到大连港的不定期货轮，从中国进口紧急物资和生活物资，且进口量呈增加趋势。因此，分析认为北韩有可能在近期内解除边境封锁。





10月29日，北韩在万寿台议事堂举行的最高人民会议常任委员会全体会议上通过《国际商品展览会法》等多项法案，以完善对外经济活动的法律和制度依据，并以此为依托积极促进经济发展。





最近，中国和俄罗斯向联合国安理会提交了旨在放宽对北韩制裁的决议草案，主要内容为要求解除向北韩提供建设、供暖、铁路相关器材装备和设备以及家电、电脑等的禁令。这需要联合国安理会全体理事国的同意，但是美国、英国、法国等常任理事国和部分非常任理事国仍不会支持这份更新后的决议草案。2019年，中国和俄罗斯曾提出类似的决议草案，并举行两轮非正式会谈，但未能正式将其提交表决。考虑到中俄两国与北韩的关系和北韩经济对中国的依赖度，中国认为有必要从侧面支援北韩，且中国政府认为如果北韩此时进行核试验或洲际弹道导弹试射，会给明年2月举行的北京冬奥会带来负面影响，因此中国政府有必要阻止北韩发起挑衅等稳定地管理韩半岛局势。





最近，北韩在积极进行金正恩偶像化工作。在今年1月举行的劳动党第八次全国代表大会上，金正恩委员长强调要将人民大众至上主义政治作为社会主义基本政治方式，在劳动党建党76周年纪念日发表讲话时也强调人民。因此，北韩媒体最近反复强调“人民”二字，以塑造金正恩委员长亲民、爱民的偶像形象。其实，金正恩委员长的权威在发生动摇，其原因在于北韩经济陷入严重衰退，且在短期内难以得到恢复，因此北韩制定《反动思想文化排斥法》，对民众进行思想管制，并在此基础上加快偶像化进程，以巩固金正恩委员长的权威。以目前的情况来看，北韩只靠自力更生无法摆脱经济困境，且因尚未启动新冠疫苗接种工作而无法开启“与新冠共存”模式，更何况国际社会不会在短期内放宽或解除对北韩制裁，因此即使北韩解除边境封锁，也难以摆脱经济危机。在此情况下，如果北韩继续拒绝接受“新冠疫苗保障机制”等国际社会提供的疫苗援助，并在重启美北无核化协商的问题上仍坚持自身立场，北韩的经济状况将会变得更加困难。





令人忧虑的是，北韩在经济陷入严重衰退的情况下仍在进行核导技术开发，因此不知北韩居民何时才能享受丰衣足食、和平安乐的生活。