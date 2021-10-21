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北韩在《公路法》中明确指出，“公路是国家的面孔，也是衡量经济发展水平和文明程度的重要尺度”，但是其路况却十分恶劣。





北韩的交通运输以铁路为主、公路为辅，且公路大都用于短距离运输。已故北韩国家主席金日成曾表示，公路是为解决山间偏远地区交通问题而建，主要让大巴等交通工具和拖拉机等农业机械驶入山村，但因北韩农地不足而规定公路不得侵占农地。尽管如此，由于路况十分恶劣，北韩必须尽快对公路进行现代化改造。





据韩国统计厅发布的资料显示，以2019年为基准，北韩公路总长为26180公里，为韩国公路总长11.1314万公里的23%水平。除高速公路外，北韩的公路铺设率不及10%，干线公路大都在来回两车道以下，且路面凹凸不平，龟裂严重，车辆平均行驶速度在时速50公里以下，交通安全设施也严重短缺。北韩的公路分为高速公路和1到6级的一般公路。国家公路为1级公路，但都是没有铺设的土路，也没有修建排水渠。北韩于1988年首次公开的公路总长为75500公里，但是以韩国制定的公路标准计算，北韩的公路总长约为25000至30000公里，其余为路宽约3米、两辆汽车无法来回通行的窄道，而韩国不把这种田间小路水平的窄道计入公路总长内。此外，北韩的桥梁和隧道大都老旧不堪，洪水袭击时有可能被淹没或冲毁。





北韩共有6条高速公路，总长660多公里，为韩国的14%水平。北韩第一条高速公路是1978年完工通车的平壤-元山间高速公路。该高速公路全长196公里，是用水泥铺设的四车道高速公路。之后，北韩依次建设平壤-江东间、元山-金刚山间、平壤-开城间、平壤-妙香山间高速公路，2000年建成名为“青年英雄公路”的平壤-南浦间高速公路。“青年英雄公路”是指从平壤连接北韩最大贸易港口南浦的高速公路。过去，北韩有从平壤连接南浦的公路，但在20世纪90年代苦难行军时期动员年轻人建造长44公里的十车道高速公路作为战胜困难的象征，并将其命名为“青年英雄公路”。问题是，因当时建设设备严重短缺，路面经常发生龟裂且排水不畅，道路行驶条件极差，不宜车辆高速行驶。





特别值得一提的是，北韩在《公路法》中规定只有军用车辆、连接城市与城市之间的公交车、应急物资运输车、载运人民参观革命战迹地的车辆和载运外国游客的车辆等得到许可的车辆才能上高速公路。





此外，北韩从2018年开始对行驶于平壤-元山间高速公路的车辆征收通行费。分析认为，北韩此举是为了加快推进公路等交通基础设施现代化事业。北韩在平壤-元山间高速公路进出口设置收费站征收通行费可说是令人意想不到的事情。据悉，往返平壤和元山的通行费约为8欧元，需用北韩银行发行的集成电路卡支付。这意味着外国企业在北韩公路工程建设领域投资后可回收投资资金，并以此招揽外国企业在北韩投资。过去，北韩修订《公路法》，为向外企和外国人征收高速公路通行费留下法律依据，而在新修订的《公路法》中规定向所有车辆征收通行费，以对老化和过时的交通基础设施进行现代化改造。





今后，北韩在公路等交通基础设施领域进行的现代化改造事业将为北韩社会带来何种变化，格外引人关注。