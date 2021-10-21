打造安全美好的多文化社会

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：董艾颖（韩国警察厅 外事咨询委员会委员）





长期居住在韩国的外国人已经突破了200万。如何让这些在韩外国人可以像其它韩国人一样安居乐业，成为韩国社会以及政府的一大课题。本期节目有请韩国警察厅外事咨询委员会委员董艾颖介绍一下韩国警察厅是如何在努力保护外国人的安全，作为外国人在韩国应该怎样去维护自身的安全。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

董：我叫董艾颖，媒体人，主要专注于韩国的社会财经评论。也参与一下韩国电视台等媒体中国文化介绍方面的节目制作。









南：韩国警察厅外事咨询委员会是一个什么样的机构呢？

董：其实它不是一个机构，而是韩国警察厅定期召开的一个咨询会议。会议上，警察厅会就一些外事政策和课题和委员们交换意见，听取委员们的建议。每年警察厅厅长会任命咨询委员，我是2019年被任命的，现在是第三个年头。

南：咨询委员会的委员是由哪些人构成的呢？

董：目前的咨询委员会一共有20多名委员，都是与在韩外国人安全与警务外事相关领域的专家和人士，他们有的是涉外律师、大学教授、司法翻译人员、媒体人，还有各国外国人代表等等。我很荣幸被选为在韩中国人的代表。主要是深谙某个国家和区域的专家，或者就是像我这样的外国人代表，我们的主要任务就是代替他们发声，帮助韩国警方有效地维护外国人在韩国的安全。









南：听说你个人和警察这个职业也有交集？

董：是的。我是中国人民公安大学毕业。毕业后在中国公安系统工作了两年。所以对于安全警务方面还是有一些了解。这也是韩国警察厅找到我做咨询委员的原因之一吧。

南：什么情况之下，政府开始这样专门把外国人的安全作为一个特殊领域进行管理呢？

董：到去年2020年，在韩居住的外国人已经达到210万人，占总人口的4.1%。尤其是结婚移民女性的人数大幅增加，因为外国人加女性这个身份，不少婚内女性与社会脱节，不懂韩语，容易成为家暴等各种犯罪的受害者。除此之外，针对外国人劳动者的职场犯罪也时有发生。在这种情况下，警察厅也在努力地构建社会安全网保障外国人居民的安全，同时采取一些措施去预防此类犯罪的发生。









南：如果一旦发生了危机情况，在韩外国人应该怎样应对呢？

董：刚才谈了一些关于移民女性在遭遇犯罪时如何寻求法律帮助的一些方法。但有些时候，情况来得会非常危急，防范显得尤为重要。我建议独居的女性，尤其我们在校外自己租房的女留学生们可以利用一下KTtelecop服务。这是警察厅和民间安保企业一起开发的一个家庭安保系统。会根据家里的构造，在门窗或其他位置安装自动报警装置，现在每个月的费用也有下调，大概不到1万韩币。

我们也可以在手机安装紧急报警112 APP，提前登录好自己的信息，发生紧急情况的时候，只要一个按键的操作就可以报案，并同时将自己的位置发送出去。而且有时间走夜路的时候，也可以利用APP的fake call的功能，保证自己的安全。

另外，我想特别提醒在韩的中国朋友们要小心电信诈骗。现在电信诈骗非常猖狂，骗术也越来越高明，防不胜防。在觉得有任何异常，或对方索要银行账号，或要求资金往来(包括换钱)的时候，一定要先在脑子里画个问号。如果不幸受骗，请及时向韩国警方报案，同时委托中国的亲属，就近向国内公安部门报案，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助（拨打110即可），要求冻结账户以避免损失。（图片来自嘉宾）



