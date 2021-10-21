韩国和海合会同意推动重启自贸协定谈判

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韩国与海湾阿拉伯国家合作委员会（以下简称“海合会”）自贸协定谈判在中断10余年后将重新启动。





韩国通商交涉本部长吕翰九3日在沙特阿拉伯利雅得与海合会秘书长纳伊夫·哈吉拉夫会晤并发布《共同宣言》，同意推动重启韩国-海合会自贸协定谈判。双方当天就推动重启双边自贸协定谈判达成共识，并决定就具体细节展开讨论、启动内部流程。





韩国和海合会于2007年同意推动签署自贸协定，并先后于2008年7月、2009年3月和同年7月举行了三次正式谈判。2010年1月，海合会宣布停止谈判后，迄今未取得任何进展。





吕翰九与哈吉拉夫在会晤中商定，将一直以来集中于能源和制造领域的双边合作扩大至多个领域。





从人口、收入和发展潜力来看，海湾阿拉伯国家对韩国而言是极为重要的市场之一。不过双方至今未签署自贸协定，使韩国处于相对不利的地位。若此次自贸协定能够成功签署，预计韩国与海湾阿拉伯国家间的贸易、投资与合作有望更上一个台阶。





海合会是由沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、阿曼、巴林六个波斯湾沿岸产油国组成的地区合作机制。海合会成立于1981年5月，目标为在政治、经济和军事等各领域展开合作、建立综合安全保障体制。海合会成立之际正值波斯湾周边地区危机四起，发生了1979年伊朗革命、前苏联入侵阿富汗、1980年两伊战争等一系列事件。海合会成员国均生产和出口石油，且均为使用阿拉伯语、以伊斯兰教为国家宗教、维持世袭君主制的同一民族国家。成员国通过石油实现了经济繁荣，人均国民总收入超过4万美元。成员国于1983年3月废除地区内关税壁垒、取消旅行限制，2008年1月建立共同市场，2015年成立关税同盟。目前，各成员国已实现一体化，公民可自由跨境出行、求职、保有房地产。为实现全面一体化，目前成员国正对关税系统、会计标准、民法进行调整。





成员国之一的沙特阿拉伯是韩国在中东地区的最大贸易对象国，也是最大原油供应国。海合会成员国还是韩国在海外建设、原油进口、商品出口、投资等领域的重要伙伴。2020年，韩国与海合会的贸易规模达466亿美元，累计投资规模达165亿美元。





目前，海合会成员国为迎接“后石油时代”，正加快向不依赖原油生产和出口的新经济体系转型。韩国被认为是海合会在新时代的最佳合作伙伴，这成为重启韩国-海合会自贸协定谈判的重要因素。





吕翰九表示，期待在氢能等新能源和可再生能源普及、温室气体海外减排等气候变化应对领域加强与海合会成员国的合作。