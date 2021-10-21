《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议举行

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在本月1日举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议世界领导人峰会上，105个国家联合发布《森林和土地使用宣言》，就到2030年停止破坏森林、恢复退化土地达成协议。





韩国总统文在寅在峰会上发表讲话时指出，韩国上调了2030年温室气体减排国家自主贡献目标，届时温室气体排放量将较2018年减少40%，同时韩国还将积极参与甲烷减排。





包括韩国在内的105个国家达成的《森林和土地使用宣言》是此次峰会的重要成果。根据主宾国英国首相办公室公布的信息，《宣言》所覆盖的森林面积达3360万平方公里，包括开展原住民共同参与的森林保护项目、研发可持续农业技术等。具体内容为，2022年至2025年，英国等12个发达国家将建立120亿美元规模的公共基金，用于援助发展中国家的土地恢复和森林火灾灭火工作。另外，剑维软件、安盛保险等30余家民间投资公司承诺将为保护森林投资72.3亿美元，且到2025年底将不向涉及破坏森林的领域投资。此外，至少30家金融机构同意将尽最大努力阻止与牛养殖、棕榈油、大豆、纸浆生产有关的森林破坏行为。这些机构运营的资金总额达87万亿美元。





各国领导人还发布了《全球甲烷承诺》，提出到2030年全球甲烷排放量较2020年减少30%以上。





本次缔约方会议原本定于2020年举行，不过受新冠疫情的影响，被推迟到今年。本次会议是根据2015年《巴黎协定》，各缔约方每5年检查国家自主贡献目标并提出进一步目标的首次会议。本次会议的焦点议题是如何实现《巴黎协定》提出的将气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内的目标。然而温室气体排放量分别排名全球第一、第三和第四的中国、印度、俄罗斯未出席会议，印度甚至拒绝碳中和目标。中国、印度、俄罗斯还拒绝加入《全球甲烷承诺》，这三个国家是全球最大的甲烷排放国。





不过会议仍然取得了《森林和土地使用宣言》这一重要成果。占据全球森林面积85%的巴西、印度尼西亚、刚果民主共和国加入《宣言》。





地球变暖导致的气候变化和自然灾害日益严重。联合国报告指出，即使《巴黎协定》得到全面遵守，本世纪内气温上升幅度仍将达到2.7摄氏度，这有可能引发极地冰川融化、海平面上升、太平洋岛国被淹没、大量生物绝种等大型气候灾难。





文在寅在会议结束后于2日在社交媒体上发帖指出，作为唯一一个从发展中国家升级为发达国家的国家，韩国应在温室气体减排方面率先行动。韩国此前大幅上调了2030年温室气体减排国家自主贡献目标，将较2018年减排40%以上。