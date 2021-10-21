韩10月消费者物价涨幅突破3% 十年来首次

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韩国10月消费者物价涨幅超过3%，是单月物价涨幅十年来首次出现这种情况。分析指出，尽管11月存在物价下行因素，但在油价持续上涨、分阶段恢复日常生活计划启动、各类消费提振措施的影响下，预计物价很难保持稳定。





韩国统计厅2日公布的“消费者物价动向”显示，10月消费者物价同比上涨3.2%，其中商品类上涨1.45个百分点、服务类上涨1.73个百分点。





商品类中，工业品对物价上涨的影响最大，其中又以石油类产品为首。受国际油价上涨的影响，汽油、轻油、车用液化石油气等石油类产品价格的涨幅高达27.3%，是2008年8月以来的最大值。此外，加工食品价格上涨3.1%，带动今年上半年物价上涨的农蓄水产品则上涨0.2%，涨幅明显收窄。服务类中，在外就餐等个人服务价格是带动总体价格上涨的主要因素。这主要受到了疫苗接种扩大、消费心理复苏的影响。





消费者实际感受到的物价上涨程度则远远超出统计。统计厅数据显示，尽管农蓄水产品总体价格上涨不明显，但是消费者支出最多的猪肉、鸡蛋、大蒜分别上涨12.2%、33.4%和13.1%，菜篮子物价可以说出现了猛涨。此外，汽油上涨26.5%、柴油上涨30.7%、电费上涨2%、传贳租金上涨2.5%，对家庭支出造成直接影响的物价均出现上涨。





根据消费者支出最多的141种商品价格计算得出的生活物价上涨4.6%。不少消费者甚至表示，物价至少上涨了10%。随着韩国开始实施分阶段恢复日常生活计划，消费支出日渐增多，物价上涨对家庭造成的压力正不断上升。





韩国政府在今年6月公布的“2021年下半年经济政策方向”中，将今年全年物价涨幅目标设定为1.8%，随后又表示将把物价涨幅控制在2%以内。不过从目前的走势来看，这一目标将落空。





今年1月至3月的物价涨幅维持在1%-2%之间，4月扩大至2.3%，10月又突破了3%大关，全年物价涨幅基本可确定将超过2%，再加上目前全球范围内物价猛涨，通货膨胀的压力将进一步加剧。政府表示，到今年底将维持燃气费等公共费用不变，并将燃油税临时下调20%。另外，韩国银行预计将上调基准利率。