身体的各个器官都怕什么

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我们的身体主要由心、胃、肺、肾、肝等多个器官构成, 其实就像一台机器,身体内的器官就是这台机器契合的齿轮,一旦这些器官受到了伤害,就像哪个齿轮出现了问题就会影响机器的正常运转,就将影响到身体健康。所以为了我们的身体健康,我们要好好地保养身体的各个器官。那么这些器官都怕什么呢?我们又应该怎么去维护身体健康呢?

心脏怕咸。心脏是身体里最重要的一个器官,所以对于心脏的保护将是我们健康养身的重中之重。摄入盐分过多,容易导致高血压、心脏病的发病率提高。除了食盐,味精和酱油等调料品中也含有盐,食用过量,都容易导致摄盐量超标。

胃怕冷。肠胃是身体里最敏感的器官,一旦发生不舒服，将立刻反映给身体。当胃肠不适的时候,抱个热水袋捂一会儿就会舒服些。为什么肠胃会怕冷？是因为寒冷会使肠胃血管发生收缩,从而导致消化能力降低,胃部就出现了不舒服症状。

肺怕烟。长期吸烟、长期身处二手烟环境、工作中长期接触烟雾、灰尘对肺的伤害很大,而且吸二手烟的人群患肺癌的概率往往要比吸烟人群患肺癌的概率还要高!

肾脏怕蛋白质过量。肾脏是我们身体排毒的一个重要器官,长期的高蛋白摄入会增加肾脏负担。蛋白质并不仅限于鸡蛋和牛奶,各种肉类、海鲜以及豆类都含有较高的蛋白质。当盲目补充高蛋白营养品时,当心别累坏了肾脏。

肝脏怕酒。肝是人体中最大的消化腺,是新陈代谢最旺盛的器官,担负着极其重要且复杂的功能。所以喝酒的人可要注意了,肝脏很容易受到伤害,要注意少饮酒。





（文中窍门来自宋*兴听友）