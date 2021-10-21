韩国民众秋季户外活动

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韩国四季分明，其中秋天堪称黄金季节，秋高气爽，晴空万里，漫山遍野换穿五颜六色的新衣裳，美不胜收。尤其红叶尽染山峰时是登山的最佳时节，因此登山、旅游等很多秋季户外活动都与赏枫有关。





韩国的国土面积中三分之二是山地，而且山势比较平缓，非常适合爬山，因此到了秋季，在这红叶诱人的季节里，人们会纷纷踏上赏枫之旅。韩国全境有很多赏枫名山，如内藏山、雪岳山、汉拿山、五台山、月岳山、八公山、雉岳山、北汉山、鸡龙山等等，都是山势俊美的赏枫宝地，去这些名山爬山的同时能够赏枫，别有一番乐趣。





特别是首尔，几乎在一个小时车程内就有北汉山、冠岳山、清溪山、南山、道峰山、仁王山、鹰峰山、龙马山、喜鹊山、安山等适合爬山和赏枫的小山，交通方便，而且只穿休闲装就可以爬山，每年都吸引众多的登山客前来造访。韩国有多达1500万人登山。





不过，各地的赏枫最佳时期有所不同，而且因全球变暖趋势，韩国枫叶染红的时期也在逐年推迟，因此想赏枫的朋友们得先查询相关信息。今年的红叶已从9月28日起从东部的雪岳山开始，然后以每天2-35公里的速度向南部扩散。





韩国人喜好的秋季户外活动除了登山以外，还有高尔夫球、骑自行车与露营。韩国有超过500万人打高尔夫，各地都有一些环境优美、设施齐全、服务水平一流的高尔夫球场。以2017年为基准，韩国共有509个高尔夫球场，在全球排在第10位。





另外，随着城市公共自行车与电动自行车的普及以及自行车路的扩充，如今韩国有1340万人骑自行车，其中330万人是几乎天天骑车的。还有，近年来，在年轻人之间掀起了露营热潮。据调查，年均有6000辆车改造成露营车，有超过600万人露营。