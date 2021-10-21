提供企业运营解决方案——韩国“TWC”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进 韩国“TWC”公司，这是一家专注于企业运营服务的公司。让我们先来听一听公司董事长朴敏荣（音，박민영）的介绍。





这里的企业运营是指代替企业运营并管理策划、开发、营销等除主力业务以外的其他工作，最具代表性的是客服中心。处于发展阶段的企业、公共机构等很难直接运营客服中心，不仅系统构建困难重重，人力、教育等也会构成很大的费用负担。大企业也不例外。况且随着技术的发展，顾客沟通渠道越来越多，除了电话，还有短信、邮件、社交媒体等等，使体系性的顾客应对变得更加困难。朴敏荣董事长曾在Daum Communication担任市场营销本部长，还曾是公司最年轻的副社长。他基于对市场状况的观察，对企业运营市场的前景充满信心，于是创办了TWC。当时的市场仍以电话客服中心为主，公司的人工智能运营解决方案“cloudgate”引发了一场颠覆性的革命。





cloudgate是人工智能综合咨询解决方案，可在一个画面上确认来自聊天应用、网页聊天、聊天机器人、邮件、短信等各个渠道的顾客询问内容并进行应对。由于这是一项基于云端的解决方案，在新冠疫情之中发挥了尤为巨大的作用。客服中心的集体感染风险较高，这项解决方案使客服人员可居家工作，提高了安全性。经过技术升级后，cloudgate还在原有的文字对话功能之上添加了语音对话功能，不仅提高了工作效率，还丰富了顾客数据，今后可在市场营销、品牌价值提升等领域得到运用。为了使更多的人享受到这项革新技术，TWC于上月面向中小工商户推出了“sellergate”服务，这是一项为进行网络销售的中小工商户量身定制的顾客应对解决方案，旨在为订单查询、退换货、取消订单、重新发货等订单有关业务提供支援。





TWC专注于开发市场需要的技术和服务，成立仅3年便创造了500个就业岗位。仅从员工人数的增长速度来看，已经超过初创企业龙头“外卖的民族”，做到了就业岗位数量与质量两不误。TWC还是一家爱心企业。公司每月将数百名员工工资中低于100韩元的金额筹集起来，积极用于社会贡献活动。通过实践分享带来增长的企业价值观，TWC实现了惊人的增长。





TWC在融资和获奖方面也硕果累累。最近公司完成了270亿韩元的B轮融资，并被中小风险企业部评选为“2021年出口朝阳中小企业”。公司还取得了韩国标准协会的人工智能技术品质认证“AI+”和国家标准服务品质“KS认证”。TWC的目标是使cloudgate发展成为数据平台，由此成长为B2B领域的独角兽企业。





随着商业环境的变化，企业运营行业也在不断地扩张、发展。尖端技术的发展提高了服务的复杂程度，企业与顾客之间的沟通愈显重要。这个时代需要连接企业与顾客的桥梁，TWC正凭借创新的技术，出色地扮演着这个角色，朝着代表韩国的全球IT企业这一目标不断成长。