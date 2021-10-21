韩11月启动“与新冠共存模式” 经济影响受关注

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自去年1月韩国境内出现首例新冠病毒确诊病例后，时隔1年10个月韩国正式启动“与新冠共存”模式，分阶段恢复日常生活。这是从新冠疫情全球大流行这一紧急状况向日常生活回归迈出的第一步。各种营业限制得到放宽，企业也将分阶段恢复疫情前的工作方式。预测认为，配合各类经济提振措施，消费将逐步复苏、出口将持续向好。不过物价上涨、美国退出量宽等内外部风险因素尚存，成为阻碍国内经济复苏的最大变数。此外，“与新冠共存”有可能引发更大规模的新冠大流行。在转向希望与忧患并存的“与新冠共存”模式、恢复日常生活的过程中，韩国经济能否实现平稳复苏，今天我们邀请到了经济评论家郑哲镇（音，정철진），与他一起探讨相关问题。





从韩国经济2020年和2021年前十个月的走势来看，总体上是出口牵引增长。半导体、汽车、钢铁等制造业表现出色，促使经济保持了增长。但若要实现今年全年4%的经济增速，并且在明后年也继续维持，仅靠制造业出口是远远不够的。民间消费也必须从一定程度上恢复，经济才能继续向前发展。从11月1日起，“与新冠共存”模式进入第一阶段，从经济层面上来说，最令人期待的是恢复内需、扩大消费，推动民间消费恢复正常。从目前来看，报复性消费是很有可能出现的。





各项指数已显示出消费复苏的迹象。根据韩国银行的数据，10月消费者心理指数为106.8，较上月上升3点。消费者心理指数综合体现消费者对经济状况的看法，高于100代表乐观、低于100代表悲观。反映企业体感经济状况的企业景气实查指数也在10月转换为上升势头。综合这两项数据的经济心理指数同样较上月有所上扬。新闻心理指数也持续攀升。新闻心理指数是韩国银行制定的经济指标，通过分析经济新闻，了解家庭、企业等经济主体对经济状况的看法。相较其他主要经济心理指标和实体经济指标，该指数能够对经济状况进行预测。指数高于100代表新闻中乐观的句子较多，意味着家庭和企业的看法正在好转。随着新冠第四轮大流行的暴发，新闻心理指数从8月中旬的120以上跌至9月中旬的110，不过10月恢复到120以上，11月更是超过130。为进一步提振这种氛围，政府出台了发放2300亿韩元的消费优惠券、举办韩国购物季活动等各类措施。





出口是在疫情之中拉动韩国经济增长的重要引擎，近期表现依然亮眼。10月出口额超过555亿美元，是1956年贸易统计实施以来的第二高，从去年11月起连续12个月保持增长。今年前10个月的出口额为5232亿美元，已超过去年全年5125亿美元的水平。按照这一趋势，今年全年贸易额有望创历史新高。随着内需和出口同步增长，对经济将恢复活力的期待日益上升。不过目前下断言为时尚早，不确定因素仍埋伏在经济的各个领域，物价的形势便极为严峻。





最少一两个月、最长一年物价将出现暴涨，也就是通货膨胀将是韩国乃至全球经济面临的最大隐患。物价上涨会导致消费力下滑，对民间消费造成影响。另外，目前的通货膨胀是全球性现象，原材料价格上涨将加重韩国企业的费用负担、削弱出口对象国对韩国产品的消费能力，对出口造成负面影响。10月消费者物价上涨3.2%，时隔9年9个月再次超过3%。生活物价涨幅为4.6%，菜篮子物价涨幅已经超过5%，消费者感受到的上涨程度更为严重。可以说物价是韩国向“与新冠共存”转换的过程中面临的最大问题。





外部不确定因素也不少。美联储正式宣布将从本月起缩减购债规模，逐步回收疫情后投放市场的庞大流动性。美国货币政策转向紧缩，势必影响全球经济。中国经济增速放缓也对全球构成压力。中国经济今年第三季度的同比增速仅为4.9%，是一年以来的最低值。与此同时，全球供应链问题犹存。面对着艰难的外部环境，政府在提振消费和调控物价之间左右为难。





石油产品是推升10月物价上涨的重要原因，这主要是由于国际油价的上涨。为此，政府将燃油税下调了20%，幅度为历年来最大。但同时，政府也在推行消费优惠券、韩国购物季活动等刺激物价的政策。为达到恢复内需的目的，这两种自相矛盾的政策同时出现了。





分析显示，先于韩国启动“与新冠共存”模式的主要国家的消费以面对面服务业为中心复苏。根据韩国银行10月31日公布的《主要发达国家与新冠共存政策推进现状及经济影响》报告，“与新冠共存”模式使经济主体的往来大幅增多，为经济复苏作出了贡献。以面对面服务业为主，使用人数增长了约5%。尽管风险因素重重，但“与新冠共存”带来的经济效果仍令人期待。





当前货币政策需要更快地转向紧缩基调，但是从企划财政部的立场上来说，最重要的是提振经济，因此政府与央行在同一个大框架下进行政策协调是非常必要的。另外，通货膨胀大概率还将持续较长一段时间，因此国民需要对家庭负债进行管控。





走出新冠全球大流行、回归日常生活的过程注定坎坷。虽然克服新冠危机的措施将不可避免地带来副作用，但在这一过程中，韩国经济的质与量将得到进一步提升。在此基础上，期待韩国经济将在“后新冠时代”焕发更大的活力。