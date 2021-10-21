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职业：歌手/演员

出生日期：1990年10月6日

出生地：釜山

身高：162cm

血型：B型

学历：百济艺术大学音乐剧专业

出道：综艺《Superstar Survival》（2006）





韩善花出道前曾以童星身份参演过多部影视剧作品，同时也在众多综艺节目中亮相，因此可谓是天生的艺人。2006年时她参加选秀节目《Superstar Survival》正式踏入演艺圈，随后加入女团Secret，作为偶像歌手正式出道，并红极一时。韩善花作为SOLO艺人爆红是参加了综艺《我们结婚吧》之后，节目中她和黄光熙搭档的假想夫妇也被粉丝称为“闪光夫妇”。

在消化Secret音乐行程的同时，韩善花也一直在接拍电视剧，这也为其之后转型成为演员奠定了基础。2016年Secret解散后，韩善花便将所有精力转向表演，成为了一名专业演员。





主要代表作：

·电视剧：

《酒鬼城市女人们》（2021）

《卧底》（2021）

《便利店新星》（2020）

《救救我第二季》（2019）

《伟大的诱惑者》（2018）

《学校2017》（2017）

《玫瑰色的恋人们》（2014）

·电影

《江陵》（2021）

《电影大道》（2021）





获奖经历：

MBC演技大赏 迷你系列单元 女演员优秀表演奖（2017）

MBC演技大赏 最佳新人女演员奖（2014）

SBS演技大赏 新星奖（2014）