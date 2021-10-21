韩国发射体发展历史
2021-10-21
很久很久以前，
有一位年迈的老婆婆独自住在深山里。
老婆婆喜欢红豆粥，
而且粥也煮得特别好。
老婆婆在红豆地里干活的时候，
一只身躯巨大的老虎出现了。
“老太婆你好啊，我现在饿极了，所以要把你吃掉，填饱我的肚子。”
老婆婆定了定神儿，开始想办法骗过老虎。
“这山里没吃过我的红豆粥的只有你一个。你看这些红豆马上就要成熟了，到时候我给你煮好吃的红豆粥。”
老虎跟老婆婆约好冬至见，一转身跃入山林中不见了 。
冬至那天的早上，
老婆婆的红豆粥香气四溢，充满在整个房间里。
“婆婆，我们来了。红豆粥的味道好香啊！”
最先到的是栗子，接着锥子、草席、杵头、背架也都来了。
“多吃点，这也许是最后的红豆粥了。”
老婆婆把遇到老虎，老虎今天要来吃掉自己的事情告诉了他们。
“老虎这个坏家伙！婆婆，这可怎么办啊？”
睡了个懒觉的老虎伸了个大大的懒腰。
“嗯……这不是红豆粥的味道吗？啊哈，今天是冬至啊！我这就去老太婆家里，先吃红豆粥，然后再把老太婆吃掉！”
老虎弯下腰，刚想要揭开铁锅的锅盖……
藏在灶孔里的滚烫的栗子跳了出来，“啪啪啪”地打在老虎的脸上。
就在老虎惊慌失措的时候，锥子从厨房角落里飞过来，
照着它的屁股就是一顿猛戳。
接着坐在厨房门口的杵头站起来，
“砰砰砰”地劈头盖脸给了老虎一顿胖揍。
“啊…救命啊！”
“婆婆，现在您不用担心了，老虎不会再来欺负您了。”
“谢谢你们，太感谢了，你们救了我。”
老婆婆含着热泪，看着栗子、锥子、杵头和草席、背架们。
从那以后，老婆婆像以往那样全心全意地耕种着红豆田，
到了冬至就会煮一大锅红豆粥，跟朋友们一起分享。
2021-10-21
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