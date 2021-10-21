《漫话国乐》 济州民谣集锦 / 锄草歌、割草歌 / 织网巾歌

济州岛是韩国最大的岛屿，它是一座美丽的火山岛，风光宜人，素有“韩国夏威夷”的美誉。济州岛与内陆地区在很多方面有明显的差异，除了黑色的玄武岩到处皆是外，自然风光、动植物、甚至当地的语言和习俗等都和内陆地区大不相同。





济州岛的方言很难听懂，如果您听了济州岛老人家说的方言，会觉得犹如置身于异国，有时连一句话也听不懂。济州地区的音乐也因当地独特的方言与生活习俗而别具一格。





据专家推测，济州民谣很多都起源于内陆地区的音乐。犹如同样的植物，如果环境发生变化，其性质也会跟着改变，而没有形态的音乐就更是如此了。内陆地区的音乐传入济州岛后，受到当地的自然与当地人语调的影响，渐渐演变成现在的济州民谣。

《济州民谣集锦》 /国乐乐队TORYS





《咿呀哄打令》与《你和我》都描写了济州岛的美丽风光，据说这两首民谣起源于内陆地区民间艺术团体的音乐。





还有一首《西于祭调》本来是巫术中表演的音乐。济州岛是一座岛屿，四面环海，还位于台风时不时会经过的地方，因此济州岛民间信仰的色彩尤为浓厚。比如，村子里举行巫术会一连持续半个月，因而流传下多样的音乐。一群人聚在一起玩乐或干活时也喜欢唱巫乐，可见很多济州民谣是起源于巫乐的，其中最有代表性的就是《西于祭调》。





接下来给大家带来的是济州地区的劳动谣，首先是《锄草歌》，这是在旱田锄草时齐唱的劳动谣。想象一下，在炎炎夏日，天气酷热难耐，还要下地弯着腰、低着头锄草可并非易事。尤其是在烈日骄阳下干活儿，加之地热与湿气，全身汗水直流，连眼睛都睁不开，这时，如果身边还有和自己一样辛勤干活的同僚，一定会更有力量。《锄草歌》就是令人感受到团队精神的音乐。





接下来还要带大家欣赏的是割草时齐唱的劳动谣《割草歌》。以前济州岛很多人家都在家里养马或牛，为了在漫长的寒冬喂养动物，冬季来临之前需要提前割大量的草，因此到了秋季，村里的人会一起去半山腰割草，因为半山腰都有宽敞的草坪，割草很方便。割草也是反复弯腰、直腰的苦力活儿，辛苦又单调，所以割草时总是少不了音乐的陪伴，音乐能给单调、辛苦的农活儿注入活力。

济州劳动谣《锄草歌》/ 高成玉（音）；

《割草歌》 / 金住玉名唱





最近随着韩流热潮在全球掀起，外国朋友也尤为关注韩剧、K-POP等韩国大众文化。前不久，外国电商出售韩国传统纱帽的消息也一时成了热点话题。虽然在现代社会里，纱帽并不是实用的帽子，因为它挡不了雨，也不防寒，但在古代，纱帽的功能除了显示身份以外，还可以用于轻轻地遮挡脸部。也是因此，书生外出时也一定会戴纱帽。





纱帽作为书生必不可少的装饰品，帽围由细薄的竹条编成，帽子部分由马鬃制作，马鬃指马尾或鬃毛。以前，济州岛是重要的马匹生产基地，盛产马鬃，因此济州岛的妇女们平时为了制作纱帽、衬帽、网巾等男性饰品也忙得不可开交。





衬帽是套在发髻上的小帽子，网巾则指盘发髻后扎在头上防止头发散开的带子，由好几千屡马鬃编成。可以想象济州岛的妇女们制作网巾、衬帽和纱帽会是一件既费时又费力的活儿，所以这时依然少不了音乐的相伴。

济州劳动谣《织网巾歌》/ 朴珍儿（音）