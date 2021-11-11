LOVELYZ美珠合约到期 有望签约Antenna

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LOVELYZ美珠有望签约刘在石所属的经纪公司Antenna。





据韩媒Spotvnews报道，LOVELYZ美珠预计与经纪公司Antenna签订专属合约。





据悉，美珠与Woollim娱乐的合约将于本月16日到期，经过深思熟虑后，美珠选择签约Antenna。最近美珠经常搭档且颇有默契的“国民MC”刘在石于今年7月加盟Antenna，有消息称，活跃于歌坛与综艺的美珠认为在Antenna的后盾下可以得到全方位的支援，因此双方就签约一事进行了积极的讨论。尤其是美珠被誉为刘在石的得意门生，如果此次签约Antenna，成为刘在石的师妹，两人今后的演艺事业也备受粉丝期待。





不过Antenna方面对此回应称：“最近虽然与美珠见过面，但目前尚未确定。”





另外，美珠于2014年作为女团LOVELYZ的一员出道，凭借《Ah-Choo》、《Destiny》等诸多热曲深得海内外粉丝的喜爱。除了组合活动外，美珠还通过《Six Sense》、《闲着干嘛呢》等综艺节目，以大胆发言的搞笑形象，加之天生的综艺感，不仅获得刘在石的认可，还受到观众的关注。