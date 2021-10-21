北韩强调申诉请愿的意图

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“申诉”是指公民认为对某一问题的处理结果不正确而向国家有关机关申述理由，请求重新处理的行为，也是公民维护权益的一种方式。





有关于此，北韩媒体曾报道平壤医科大学党委会犯下严重罪行，并为根除非社会主义行为进行讨论。据了解，就读于平壤医科大学的4名男学生对同校一名女学生持续进行性虐待，并要求发生性关系。结果，该女学生难忍骚扰，了断了自己的生命。因此，该女学生的父母要求平壤医科大学党委会处罚这4名男学生，但是党委会置之不理，没有采取任何措施。对此，父母深感失望，并向平壤社会安全省安全部提出申诉。北韩以无条件审理申诉为原则，且要向申诉人通知审理结果，但是安全部仅接收申诉，没有通知审理结果，因此，学生的父母又向党中央委员会提出申诉，时任劳动党组织指导部第一副部长赵勇元认为此案事关重大而向国务委员会委员长金正恩进行报告，劳动党中央委员会接收的申诉最终上报到最高领导人。该案审理结果，作案人受到了严厉处罚，拒绝受理或受理后拖延不办等玩忽职守的60多名干部受到撤职、降级等处分。以此为契机，在今年1月举行的劳动党第八次全国代表大会上重点讨论了申诉请愿问题，且金正恩委员长下令党中央委员会直接掌管申诉案，并为执行申诉请愿问题而新设“纪律调查部”。





平壤医科大学事件在金正恩委员长统治北韩居民方面具有重要的意义。如果此案变得不了了之，北韩居民会对“人民大众第一主义”心存质疑，这将为金正恩委员长统治北韩带来负面影响。此外，金正恩委员长还强调将严惩办事不力、贪污腐化的党政军干部，并着力为人民大众洗刷冤屈。





北韩于1998年制定《申诉请愿法》，但在1948年制定的《宪法》中就已明文规定公民可向主权机关提出申诉或请愿，并按审理结果可申请赔偿损失。从金日成主席建国时期北韩出版的书籍和正式文献来看，金日成为人民做了不少事情。当时，金日成为取得民众支持、加强团结、巩固政权，试图塑造倾听民意的领导人形象。为此，在其政权成立初期实行申诉请愿制度，并将其用作铲除异己的手段，金正日委员长接掌政权后也是如此。





其实，北韩居民提出申诉请愿的案例并不很多，因为其过程十分繁杂，且审理结果大都对申诉人不利，因此即使受到委屈，也只能忍气吞声。





最近，北韩媒体报道2021年将成为金正恩委员长执政10年中最辉煌耀眼的一年，并强调以金正恩委员长为中心的唯一领导体制。唯一领导体制的核心是“人民大众第一主义”，而在“人民大众第一主义”中也包含为人民大众洗刷冤屈的申诉请愿。与民心背道而驰的政权终究会遭民众背弃，因此金正恩委员长不得不推出以民为主的政策，并采取相应的措施，申诉请愿就是其中之一。过去，北韩实施“先军政治”，以高层军官为对象提出的申诉一律不被接受，且申诉人会受到二次迫害。但是金正恩委员长推行以党为中心施政的“先党政治”后，直接听取党员和人民大众的声音，申诉案件也随之增加。但是只凭申诉请愿无法彻底解决北韩居民的人权问题。《北韩人权决议》草案今年又被提交到联合国大会。草案和往常一样对北韩严重侵害人权的行为深表忧虑，并敦促北韩立刻停止侵害人权。对此，北韩外务省发出谴责，称该决议案是敌对势力的政治谋略，并强调他们在实施“人民大众第一主义”政治。





既然如此，我们希望北韩实行名副其实的“人民大众第一主义”政治，切实尊重和保障全体居民的人权。