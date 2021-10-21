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北韩的公路交通标志和交通文化与韩国有所差异，且在2004年以前没有制定《公路交通法》。





北韩于2004年制定《公路交通法》。此前，北韩并非按交通法进行交通管制，而是任意取缔交通违规行为。车辆靠右行驶，慢速车辆要让路给快速车辆，行人、大巴、电车享有优先权，这是北韩所谓的道路通行三大原则。北韩《公路交通法》规定，牛车和马车只能在指定的道路、指定的时间行驶，且在桥上禁止停车。此外，没有配备牛马排泄物暂储装置的牛车和马车不得上道路行驶。由此可见，北韩仍将牛车和马车作为一种运输工具。





金正恩委员长执政后，北韩各地形成许多集市，车辆行驶也随之增加，因此北韩当局积极开展交通安全教育，2013年和2015年发布《公路交通事故公告》，以杜绝酒后驾车、无证驾驶和肇事逃逸行为，并强调紊乱交通秩序是阻碍社会主义经济强国建设的行为。与此同时，北韩当局发出警告，将暂扣或没收违法车辆等，严格执行交通法规。





特别值得一提的是，北韩的《公路交通法》中有关于洗车的强制性条款。北韩在城市道路的入口处设置洗车场，并规定驶入城市的车辆都要冲洗干净，以免灰尘和轮胎上的泥渍等弄脏城市道路。此外，由于北韩不使用国际通用的交通标志，外国人很难看懂路上的标志是什么意思，因此大都回避直接驾车。





平壤的公共交通工具有无轨电车、地铁、公交车等。无轨电车是一种通常由架空接触网供电、电动机驱动，不依赖固定轨道行驶的道路公共交通工具。平壤的无轨电车以平壤火车站为中心，连接主要地铁站、商业区和居住区。进入21世纪后，平壤开始运行双层公交车，且出租车数量逐渐增加。据悉，21世纪初在平壤运行的出租车总数不到100辆，但是2019年增加到6000辆左右。在北韩，出租车是车费最贵的交通工具，比其他交通工具贵好几倍，但是集市商人等富裕阶层大都喜欢乘坐方便舒适而又便利的出租车，因此高丽航空也在运营出租车公司。此外，从北韩罗津地区通过圈河海关前往中国珲春有必要承包出租车，因此很多外国商人也利用北韩的出租车。





北韩还有将个人所有的车辆注册登记为政府机关车辆后收费载运乘客和货物的“服务车”。“服务车”的车费虽然比公共交通工具贵，但在逐渐掌握北韩运输市场。过去，北韩只有军队、企业所、行政机关、劳动党等公共部门拥有汽车，但是在北韩手机销量超过650万部的今天，北韩的商人能通过手机得知全国物价信息。以大米为例，黄海道的大米价格较为便宜，两江道和慈江道的大米售价较贵，只要将黄海道的大米运到两江道或慈江道去卖，就能获得较大利益，但是北韩的商人没有载运大米的运输工具，因此他们开始付费借用公共部门的汽车，进而在中国等地购买二手卡车后将其注册登记为政府机关车辆，积极开展运输事业，最近还进军市内公共汽车和长途汽车领域。总之，“服务车”已成为左右北韩运输市场的重要运输工具。一般来说，北韩居民的住处离学校和工作单位较近，交通需求并不很大，因此北韩的交通以铁路为主、公路为辅。但是在各地形成集市后，很多人利用名为“服务车”的交通工具，这给北韩的公路交通领域带来了相当大的变化。





北韩实行配给制的时候，住房由国家提供，工作由国家安排，且工作单位离住处很近，学校也是如此，因此出远门的人并不很多。但是配给制变得有名无实后，居民们不得不到集市去购买生活用品，交通需求也随之增加。由此看来，汽车有可能成为北韩主要交通工具。问题是，公路交通量增加就要铺设新道路，如果驱车到边境去将货物运入北韩，将会扩大与外部世界的接触，这或许会加快北韩改革开放的进程，因此北韩也有必要在这一方面促进南北韩合作。





不论如何，随着公路交通量的持续增加，北韩的交通运输体系将会发生更大的变化。