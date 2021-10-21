韩新冠危重患者数连日刷新最高值

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自分阶段恢复日常生活即“与新冠共存”模式启动以来，韩国新冠危重患者人数连日刷新最高值。韩国防疫部门表示，正密切关注危重患者和死亡人数的增长速度，本周和下周的变化情况将是关键。





随着“与新冠共存”模式启动超过两周，确诊病例数也呈现出增长势头，这主要受到了防疫措施放宽、社会活动和出行量猛增的影响。中央防疫对策本部的数据显示，以11日0时为准，韩国单日新增2520例新冠确诊病例、累计达38.8351万例。5日到11日的日均新增病例为2176例，其中本地感染病例为2154例。危重患者数也连日刷新最高值，10日达到460人，是新冠疫情在韩国国内暴发后的最高值。11日再次上升至473人。最近一周内危重患者人数持续增多，5日为382人、6日猛增至411人，截至11日连续六天维持在400人以上。另外，10日死亡21人、累计死亡3033人，死亡率为0.78%。





防疫部门表示，这种增长势头与分阶段恢复日常生活计划的实施存在关联。此前受到抑制的社会活动需求暴发，不可避免地导致确诊病例增多。由于基数扩大，危重患者和死亡人数也随之上升。





更令人担忧的是突破性感染病例和所有年龄段确诊病例的同步上升。中央防疫对策本部的数据显示，10月后两周确诊的17325名18岁以上患者中，8336人为完成接种者、占比48.1%，未接种者占比32.8%，接种后尚未超过14天者占比19.1%。然而11月第一周，已完成接种的确诊者占比上升至52.9%。而截至今年9月第二周，突破性感染率仅为12.0%。分析指出，随着疫苗接种率提高，突破性感染率也同步上升。





为应对确诊病例的增多，政府已发布行政命令以提前确保病床。韩国全国共有1120余张重症患者专用病床，目前约有一半可用。政府认为，当前医疗体系能够稳定管理的危重患者数为500人，不过最近危重患者数正逐步接近这一标准。





韩国防疫部门就突破性感染表示，老年人因接种较早，疫苗效果正逐步减弱，不过仍具有预防感染的作用。目前，防疫部门正探讨加强针接种时间表。防疫部门还表示，疫苗对10多岁青少年的副作用并不严重，且具备良好的预防效果，鼓励积极接种。