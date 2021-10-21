韩第20届总统选举形成四强相争格局

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韩国前检察总长尹锡悦当选最大在野党国民力量党总统选举候选人，第20届总统选举也由此形成了执政党共同民主党候选人李在明、正义党候选人沈相奵、国民之党候选人安哲秀和尹锡悦四强相争的格局。执政党与最大在野党均罕见地选出了从无国会议员经验的候选人，分析认为这反映了国民对现政治圈的厌倦。





共同民主党最先确定候选人。京畿道知事李在明10月10日在党内竞选中胜出，当选该党最终候选人。李在明虽然历任城南市长、京畿道知事，但从无国会议员经验。





本月5日进行的国民力量党党内竞选中，尹锡悦力压洪准杓、刘承旼、元喜龙，赢得竞选。尹锡悦此前曾被韩国总统文在寅任命为检察总长，后辞职，并无任何从政经验。





正义党候选人沈相奵是进步阵营的代表性人物，四次当选国会议员，曾参加第19届总统选举。





国民之党候选人安哲秀是第三次参加大选。安哲秀2012年以无党派身份尝试与当时的民主党候选人文在寅进行单一化，不过最终退出。2017年作为国民之党候选人参选，得票率为21.4%、排名第三。安哲秀担任第19和20届国会议员。





共同民主党候选人李在明提出实现民主党再次执政、继承并完成文在寅政府改革课题。执政党正在定期国会会议上尽全力争取实现李在明提出的政策和预算方案，以突出其在推进和执行能力方面的优势。不过李在明目前面临“大庄洞疑惑”，该疑惑存在将巨额地区开发利益给予特定民间企业的争议。





国民力量党尹锡悦提出政权交替，全力团结文在寅反对者。尹锡悦在党内竞选中将文在寅和李在明称为“文在明”势力，表示最优先目标是阻止现政权的延续。不过尹锡悦存在“教唆检举”事件等弱点，他被怀疑在担任检察总长期间，授意在野党检举提出不利于自身的质疑的人士。





两名候选人均就相关事件猛烈攻击对方。由于相关事件正在调查之中，有可能发生失去候选人资格的最恶劣情况。





与此同时，安哲秀的参选令外界关注究竟是会使反文在寅战线分裂，还是实现候选人单一化。不过目前安哲秀和正义党沈相奵均表示将坚持到底，这也使明年3月9日举行的总统选举形成四强格局。





受国民力量党竞选活动效果的影响，尹锡悦在两人、多人虚拟对决民调中均领先李在明约10个百分点。不过随着竞选模式的启动，预计双方将难分上下。分析指出，中立层和20-39岁年轻人的选择将决定选举结果。