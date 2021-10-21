韩国车用尿素因中国出口管制而严重短缺

ⓒYONHAP News

中国出口管制导致韩国车用尿素紧缺，若这一局面长期化，将对生产、消费、物价等各方面造成影响，打击原本有望复苏的经济。在此情况下，中国决定重启韩国企业订购的1.87万吨尿素的出口程序，这能否缓解紧缺局面，引起了关注。





车用尿素短缺的起因是中国政府针对尿素等29项化学肥料有关原料商品增设出口检验，并从10月15日起管制出口。受煤炭不足的影响，中国尿素产量大幅减少。为推动实现碳中和、顺利举办2022年北京冬奥会，中国正大力提倡绿色增长并严格实施减少煤炭消费的政策。在这一背景下，中国因与澳大利亚发生贸易摩擦而停止进口澳大利亚产煤炭，引发了电力供应短缺。这一连串事件成为了韩国车用尿素短缺的导火索。





尿素溶液由尿素和纯净水按照一定比例混合而成，生产工艺简单。除生产尿素溶液外，尿素还用于肥料生产。韩国产业部的数据显示，今年1月至9月，97.6%的国内工业尿素为中国生产。尿素溶液是卡车、巴士等柴油车辆必须安装的氮氧化物减排设备必不可少的原料之一。目前，韩国330万辆柴油货车中有六成即200万辆安装了该设备。全国5万余辆公交车中，也有2万余量是需要使用尿素溶液的柴油巴士。尿素溶液不足将引发货车、公交车大量停运的情况。尤其是若货物运输中断，钢铁、水泥、汽车等制造业生产将出现严重混乱，甚至导致出口减少。另外，食品等各类商品将无法运输，餐饮住宿、零售批发等服务行业也将蒙受损失。快递暂停、物流成本上升还有可能导致消费者物价大涨。这或将使“与新冠共存”模式启动后备受期待的经济复苏步伐放缓。





目前在韩国，即使以此前价格的10倍也难以购买到尿素溶液。有媒体报道消防车辆因此无法出动后，还有民众自发向消防局捐献尿素溶液。目前，尿素短缺对经济总体的影响尚有限，不过分析指出，库存一旦消耗完毕，或将波及经济。今年第三季度经济增速虽然低迷，但是受到疫苗接种率提高、“与新冠共存”模式开启的推动，第四季度有望复苏。然而若车用尿素短缺导致物流和交通陷入停滞，预计反弹将很难实现。





对此，韩国政府采取了颁布囤货禁令、要求中国重启出口通关程序、从澳大利亚等地紧急进口的措施。此次中国同意重启出口流程的货量相当于国内2-3个月的需求量，预计短缺情况将可得到缓解。