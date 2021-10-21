导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：李少鹏（首尔中国文化中心副主任）





韩国演艺产业的发达是全世界有目共睹的。近日，在韩国举办了“首尔国际演艺交易会”，众多中国传统艺术作品也参加了展演，受到了韩国社会的瞩目。本期节目有请首尔中国文化中心李少鹏副主任，为我们介绍一下相关情况。









南：您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

李：大家好！我是首尔中国文化中心的副主任李少鹏。我由中国文化和旅游部派驻在韩国工作，主要负责文化中心的文化活动和宣传工作，首尔中国文化中心是中国在亚洲设立的第一家文化中心。









南：据说你们近来参加了一个很有意义的活动，对吧？

李：我们前不久在线参加了首尔国际演艺交易会。这是韩国规模最大的国际性演出交易盛会，又叫做“首尔艺术市场”，始创于2005年，我们连续三年都参加了。这次重点推介了中央芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》、中国国家京剧院传统京剧《白蛇传》、中国对外文化集团有限公司旗下中演演出院线发展有限责任公司舞台剧《两京十五日》、西安演艺集团歌舞剧院原创民族舞剧《传丝公主》、四川省歌舞剧院有限责任公司舞剧《家》、四川交响乐团“天姿国乐”民族乐团“国风·四季音乐会”、黑龙江省京剧院传统京剧《白蛇传》等









南：你们选出的都是很有中国特色的作品，有原因吗？

李：虽然是传统剧目，但是都加入了新的元素和新的技术。比如中央芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》是在国际舞台颇具影响力的中国芭蕾作品，作品根据张艺谋执导的同名电影改编，自2001年完成创作以来，先后在中外数十座城市演出逾500场。

传统京剧《白蛇传》是中国戏曲名剧，唱词流畅优美，极具特色。是国家京剧院的代表性演出之一。

中演演出院线发展有限责任公司舞台剧《两京十五日》是由香港著名导演高志森以“年轻态”“电影感”的定位打造的全新作品，演出从建筑、服饰、饮食等细节上对明朝历史风情进行还原，呈现中国审美、中国文化、中国气象。

西安演艺集团歌舞剧院原创民族舞剧《传丝公主》选自唐·玄奘《大唐西域记》的记载，表现盛唐与西域各族人民和睦相处、文明互鉴、团结融合、共享繁荣的文化主题。该剧曾荣获多个国家级荣誉奖项。

四川省歌舞剧院有限责任公司舞剧《家》改编自巴金同名小说，讲述了二十世纪二十年代初期发生在成都一个封建家庭的故事，演出在第一届四川艺术节被授予四川文化奖。

黑龙江省京剧院坐落在被联合国授予“音乐之都”称号的城市哈尔滨，剧院保留剧目《白蛇传》由著名京剧表演艺术家刘秀荣先生亲授。演员阵容青春靓丽，被业内专家和广大观众誉为青春版《白蛇传》。









南：今年还有两个盛大的文化艺术展演交易会对吗？

李：首先在11月11日至18日，我们中心将协助四川省的艺术家参加由韩国艺术文化团体总联合会，也就是艺总（相当于我国的文联）组织的“中韩艺术交流节”，内容包括中韩美术展、中韩美术论坛和音乐论坛，以及中韩艺术演出等。主体活动将于11月11日下午2点在位于木洞的大韩民国艺术人中心举行，欢迎各位听众光临现场。

第二个活动是将于11月22日至25日在济州岛举行的海比奇艺术节，这是韩国中央政府与地方政府联合举办的规模最大的展演交易会，几乎韩国全国的艺术机构和艺术界人士都将出席。我们中心也受邀参加展会，并在展会上设立中国文化展台，推介中国优秀的展演艺术作品。希望各位听众多多支持和鼓励。（图片来自嘉宾）



