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韩国人的住房意识一向很强，认为拥有自己的房子，家庭和谐，万事兴隆。不仅如此，韩国人还有一种观念，炒房绝对不亏本，炒股都是亏本的，因此房地产依然是韩国人的主要投资理财对象，是韩国社会最热门的话题。今天义贤给大家介绍一下韩国都有哪些房屋类型。





韩国居住型房产的种类较多，各有各的特点与优缺点。