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韩国人的住房意识一向很强，认为拥有自己的房子，家庭和谐，万事兴隆。不仅如此，韩国人还有一种观念，炒房绝对不亏本，炒股都是亏本的，因此房地产依然是韩国人的主要投资理财对象，是韩国社会最热门的话题。今天义贤给大家介绍一下韩国都有哪些房屋类型。
韩国居住型房产的种类较多，各有各的特点与优缺点。
- 独立住宅：指一户人家独自生活的一幢房子，房产所有权仅有一个人。这类住房与其他房屋类型相比，最大的优点是绝对的独立性，有一个私人的空间和土地，可以根据个人喜好与需求设计。而且占地面积大，密度小，通常都有庭院，环境较好。
- 多家庭住宅（다가구주택：又称集体住宅），指在一栋建筑里有配备厨房、卫生间等设施的多套房，也就是说很多住户住在一栋建筑里。多套房被视为一栋住宅，因此房地产所有权也只有一个人。多家庭住宅的总建筑面积小于660平方米，楼层低于3层，可以入住2-19户。
- 联排住宅（연립주택）：户型与公寓相似，一栋建筑的总建筑面积大于660平米，楼层低于4层。和多家庭住宅不同的是，联排住宅可以按照房屋套数单位登记房产。
- 多户住宅（다세대주택）：和联排住宅一样，楼层低于4层，一栋建筑内有多套独立的住房，每户都具备玄关、卫生间、厨房等空间和设施。走廊、楼梯等设施的一部分由住户共同使用。和联排住宅不同的是，一栋建筑的总建筑面积小于660平米。与多家庭住宅不同的是，可以按照房屋套数单位登记房产，每户可以独立销售。
- 公寓：指5层以上的共同住宅，是韩国最多，也是交易最频繁的房屋类型。周边有超市、餐厅、学校、医院、停车场等便利设施齐全，由于环境好，生活方便，房价也比其他类型的住房贵，上涨幅度也最大。
- 城市型生活住宅：这是自2009年起亮相的迷你公寓，专供普通老百姓、1-2人户居住，分为联排住宅、多户住宅与单间房（One Room），只供300户以下住户入住。