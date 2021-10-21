开发人工智能视频分析解决方案——韩国“PINTEL”公司

ⓒ PINTEL

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“PINTEL”公司，这是一家视频分析解决方案公司。让我们先来听一听公司董事长金东基（音，김동기）的介绍。





金东基董事长在IT大企业有着20多年的工作经验，他坚定地看好人工智能视频分析市场，带着清晰的目标创办了PINTEL。作为人工智能技术的一个领域，相关视频分析技术已超越人类极限，能够克服视觉误差等问题，运用范围不断扩大。截至2020年，韩国安装的公共闭路摄像头超过130万个，PINTEL正利用这些摄像头拍摄的视频，让我们的生活更加安全、便捷。





智能城市凭借最尖端的信息通信技术来解决交通、环境、居住等城市问题。虽然听起来遥远，但运用PINTEL解决方案的智能城市已出现在我们身边。PINTEL开发使用人工智能视频分析技术，构建起智能人行横道系统。人工智能通过摄像头识别行人，一旦发现有行人要过马路，便使车辆停止行驶，反之则省略交通信号。若出现老弱者、坐轮椅的残疾人、儿童等，信号会延长，确保他们的步行安全。智能十字路口系统是PINTEL又一个引以为傲的产品，该系统实时收集十字路口的车辆交通信息，据此控制交通信号，例如，系统会确认直行、左转、右转车辆的交通量，缩短车辆较少方向的信号长度。数据显示，智能十字路口试点运行地区的堵车时间缩短了约15%。智能人行横道和智能十字路口系统在首尔和全国多地进行了试点运行，且地点还在不断增加，这要归功于PINTEL强大的技术实力。





最近，PINTEL的突发状况检测系统引起了热议。今年9月1日开通的西部干线地下公路便安装了该系统。西部干线地下公路连接城山大桥南端和衿川立体交叉道，是一条总长10.33公里的双向四车道隧道。突发状况检测系统对摄像头拍摄的隧道内实时视频进行分析，自动检测车辆停止、逆行、出现行人等突发状况并通知控制室。该系统在隧道开通第一天就成功阻止了一场大型事故。当天，一辆卡车和小型车辆发生碰撞，系统发出通知后，车辆被禁止进入。在控制室的指挥下，事故得到迅速解决，防止了二次事故和人身伤亡。





PINTEL仍在不断创新。经过长期研究，公司即将完成一项可将视频分析时间缩短80%-90%的技术。公司还将运用可识别距离12米外的对象、识别率高达99.7%的脸部识别解决方案，进军无人商店、小区出入管理等领域，并开拓海外市场。





智能城市并非只是生活空间的问题，还能够提高生活质量、创造新的就业岗位，并保护受到破坏的环境。韩国拥有丰富的新城开发经验和全球最高水平的尖端信息通信技术，有望引领智能城市市场，PINTEL正站在这一舞台的中央。在逐步走近的智能城市时代，它所构建的城市风貌令人期待。