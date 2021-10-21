ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

在很久很久以前，有一位非常仁慈的国王。

他很体恤臣民，老百姓们也都很敬爱他。





但是国王有个秘密，

他的耳朵越来越长，变得好像驴耳朵一样。





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“朕今天身体不适，就不上朝了。”





国王借口身体不舒服不出来见人，

但这也不是一个长久之计啊。





“对啊，有法子了!”





国王想出了一个好办法。





“来人啊，我要做新的幞头，

去把全国手艺最好的匠人给我找来！”





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大臣们找遍了全国各地，带了几个幞头匠人给国王挑选。

国王从中挑选了一个看起来话最少的那一个。





国王再三嘱咐那匠人要保守秘密后，才摘下了戴着的幞头。





幞头匠人内心大吃一惊，表面上却故作镇静，

然后开始量国王的头围。





“真奇怪，国王的耳朵怎么这么长，不应该是这样啊……”





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国王那对长耳朵不分昼夜地在幞头匠人眼前晃来晃去，

让他感觉非常郁闷。





他吃不下饭，睡不着觉，话也越来越少了。

他的家人和朋友们很担心，问他是不是哪里不舒服，又或者是有什么苦恼。





“啊，是这样的……”





每次他想吐露实情，就会听到国王的声音，威胁他如果说出秘密，就会严加处置，

所以他只好把这些话藏在心里。





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每次给国王做新的幞头，幞头匠人都会得到很多奖赏，因此他渐渐变得很富有，

但是他却一点儿也不开心。





“哎呀，都快憋死我了。要是能跟谁说说的话，我这心里也就轻松了……”





一天晚上，他跑到竹林深处，对着竹子大声喊：





“国王的耳朵是驴耳朵，国王的耳朵是驴耳朵……”





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只要是有风的日子，那声音就会跟着竹叶摇动的声音一起传到村子里。





“国王的耳朵是驴耳朵，国王的耳朵是驴耳朵……”





村里人聚在一起，议论纷纷。很快，风言风语传到了国王那里。





“那声音不是从竹林里传出来的吗？来人！去把那儿的竹子都给我砍掉！”





按照国王的命令，人们把竹林里的竹子都砍掉，在那里种上了山茱萸。但只要是有风的日子，“国王的耳朵是驴耳朵”的喊声还是会夹杂在风声里传出来，村里的人们都能听到。