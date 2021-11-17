王者制造 (킹메이커)

导演：卞成贤

编剧：卞成贤

主演：薛景求/李善均/刘在明/赵宇镇

类型：剧情

上映日期：2021年12月（韩国）

其他片名：造王者/Kingmaker





剧情概要：

政治家金沄范（薛景求饰）立志改变天下，奈何参加了四次选举，均以失败告终。选举策略家徐昌台（李善均饰）的出现让金沄范的新一届选举之路变得畅通无比。凭借徐昌台独特的选举战略，本处于劣势的金沄范竟节节胜利，并成功成为党内大选候选人。就在金沄范拼尽全力准备最终总统大选时，其家中竟遭遇炸弹袭击，而嫌疑人竟被指是徐昌台，一路并肩奋战的两人的关系开始发生转变……





幕后花絮：

导演卞成贤和主角之一薛景求曾在第70届戛纳国际电影节非竞赛单元受邀参展影片《不汗党：坏家伙们的世界》中有过合作。导演此次亦对薛景求的演技有着百分百的信任，他评价称：“筹拍这部电影时，我们需要一位有活力、有细节，也要有演技的演员，而薛景求仿佛化身成为了‘金沄范’，完美诠释了角色。”除薛景求外，影片还汇聚了李善均、刘在明、赵宇镇等众多近年来大银幕中被誉为“因信赖而观看”的实力派演员，同时恰逢韩国目前正处于大选前期，因此备受观众期待。