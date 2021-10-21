《漫话国乐》 等候人归 / 离别歌 / 愁心歌

歌曲是指在管弦乐的伴奏下，以时调诗等汉字诗歌为歌词歌唱的传统声乐曲。一般来讲，歌曲节奏缓慢，且唱歌时将歌词拉长，所以听众是不容易听懂的。而在歌曲中，由女艺人表演的女唱歌曲，其魅力在于女艺人动人心弦的歌喉与乐器伴奏相和谐，给人带来与众不同的感动。





歌曲与其他声乐曲有一点明显不同的是，曲名前面按照表演方式与节奏有独特的修饰语，比如编数大叶、编乐（le4）等有“编”字的，意味着与其他歌曲相比节奏较快，可以在轻松的氛围下欣赏。今天的第一首音乐就给大家带来了女唱歌曲编数大叶《等候人归》。





这首歌以“等候人归，等候人归，鸡三鸣，夜三更”为开头，意思是等候人归来是何等难事呀，鸡叫了三次，夜色已深，走出门外一看，前方的山峰层峦叠嶂，河水绕过山脚流去。这时，突然从背后传来狗叫声，回头一看，骑着白马出去游玩的情人终于归来。我是多么地高兴，我俩要欢度今夜，想必乐趣无穷。

女唱歌曲界面编数大叶《等候人归》/ 朴敏姬（音）





等候人是一件多么无奈又恼人的事情啊，在盘索里《春香歌》中也有一段春香翘首以待李梦龙归来的情节。李梦龙为了考科举前往汉阳，春香耍赖着要跟他一起走，可大户人家还没成亲的少爷是不能带着身份卑微的妓女的女儿远行的，春香只好放弃，从此就日以继夜地翘首以待情人的归来。可对于花季少女春香来说，等候人并非易事，有时候会浮想联翩，怀疑情人是不是这样一走了之，再也不回来，就觉得自己应该跟着他一起走，想到这里，春香不禁长吁短叹，便唱起一首歌，

“我要走，

我要走，

跟着情人走。

不远千里万里都要跟着情人走，

虽然正值隆冬，

途中还会遇到驯鹰、野鹰、海东青、猎鹰也歇着翻越的山岭，

但我还是要跟着情人一起走。”





春香后悔、叹息的是，即使会遇到飞快又凶猛的老鹰也很难越过的山岭，也不该听情人的话，而是跟着情人一起走。

《离别歌》 / 金俊秀（音）





朝鲜王朝后期有一位著名女诗人，叫李玉峰。她是贵族的庶女，当时父母大都安排子女的婚事，可从小聪明伶俐又擅长诗词的李玉峰就不同了。她知道自己身世卑微，不能成为贵族的正室夫人，就亲自物色配偶，成了一位人品高尚的书生的小妾。但有一次，李玉峰为冤枉的邻家妇女写了一篇文章，为人保守的丈夫以妇女乱写文章造成社会混乱为由，毫不留情地把李玉峰赶走了。





李玉峰到了娘家后不仅天天思念这无情的丈夫，还等候丈夫把自己带回家。当时李玉峰因思念丈夫而写的汉诗作为歌词流传了下来，描述了在梦中找遍心爱的人而到处徘徊的情景：

“近来安否问如何，

月道纱窗妾恨多，

若使梦魂行有迹，

门前石路半成沙。”





西道杂歌《愁心歌》的开头歌词就取自李玉峰这首凄美动人的诗歌：

“若使梦魂行有迹，

门前石路半成沙。

说到这里，

我突然特别想念您，

我到底该怎办呢？”

西道杂歌《愁心歌》/ 金武彬（音）